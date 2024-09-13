Ніж в спину Росії: Китай пішов на неочікуваний крок - що задумав Пекін

Дії Пекіну матимуть негативні наслідки для країни-агресора, адже у Росії китайські бренди автомобілів набирають популярності.

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Китай зрадив РФ в важливій галузі / Колаж: Главред, Фото: Associated Press

Міністерство торгівлі Китаю нещодавно застерегло національних автовиробників від ризикованих інвестицій за кордоном, оскільки компанії прагнуть розширити свій вплив на тлі уповільнення внутрішнього ринку.

Як повідомляють обізнані джерела Reuters, на зустрічі, що відбулася на початку липня, влада порадила уникати інвестицій в Індію та застерегла від співпраці з Росією та Туреччиною, посилаючись на потенційні політичні та економічні небезпеки. Трохи більше повезло Європи та Таїланду, для них поради були більш м’якими, проте ризики також підкреслювалися.

Що потрібно знати про Reuters? "Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття відео дня У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Уряд Пекіну рекомендував автовиробникам використовувати зарубіжні заводи для фінального складання авто з частин, які постачаються з Китаю, щоб мінімізувати можливі геополітичні загрози.

Такі дії матимуть негативні наслідки для країни-агресора, адже у Росії китайські бренди автомобілів набирають популярності після виходу західних компаній через санкції. За даними російських ЗМІ, компанія Chery навіть розглядала можливість виробництва автомобілів на російських заводах.

"Китайські автовиробники активно шукають шляхи розширення на іноземні ринки через проблему надлишку виробництва та зниження попиту на внутрішньому ринку, що призвело до гострої цінової конкуренції. Але спроби вийти на великі ринки, такі як Європа і США, стикаються з труднощами у вигляді підвищених тарифів на електромобілі", - пояснює видання.

За даними Reuters, попри зацікавленість європейських країн, таких як Іспанія та Італія, в залученні китайських інвестицій в автомобільну галузь, китайські компанії все ще обережні щодо самостійного будівництва заводів. Складнощами є високі витрати та важка адаптація до місцевих законів і культур.

"Наприклад, Geely розглядає варіанти для відкриття заводу в Європі, але остаточного рішення ще не прийнято. Інші компанії, такі як Leapmotor, обирають співпрацю з місцевими партнерами та вже розпочали виробництво електромобілів на польському заводі Stellantis",-пише Reuters.

Що таке санкції? Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.

Стосунки Китаю та України - останні новини

Останні місяці Пекін активно працює над набором "голосів на підтримку" свого плану миру. Щодо Росії Китай продовжує проводити політику спроб отримати максимальну кількість вигідних для себе поступок в економіці, пояснює експерт Ігор Тишкевич.

Україна розраховує на дипломатичне сприяння Китаю у майбутніх переговорах із Росією. Зеленський, наприклад, зазначав, що Пекін має важелі тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів.

Як відомо, Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент надіявся, що його колеги зрозуміли позицію України, однак, на практиці, країни підтримують Росію.

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