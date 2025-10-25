"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

У мережі з'явилася новина і смерті зрадниці України Клари Новікової.

Клару Новікову "поховали" / колаж: Главред, фото: росЗМІ

Коротко:

Що сталося з Новіковою

Про що говорять у РФ

Російська гумористка Клара Новікова, яка родом із Києва, але живе в країні-окупанті РФ і мовчить про війну в рідній країні, повідомила про власну смерть.

Як пишуть російські пропагандисти, у мережі з'явилася новина про те, що Новікова померла.

"Мені зателефонувала подруга з Америки. Виявляється, що в Інтернеті написали, що я померла й уся Росія в жалобі... Вона так обережно запитувала в мене: "Кларушо, це ти?" Це ж жах! Як же так можна?! Добре, що я посміюся і забуду. Тому що я вже звикла. Але ж люди вірять!" - поскаржилася 78-річна зрадниця.

А з'явилася новина про погіршення самопочуття Новікової через проблеми із серцем. Сама вона запевнила, що з нею все добре.

Клара Новікова поскаржилася на ЗМІ / фото: instagram.com/klara_novikova_live/

"Мене з самого ранку просто дістали. Це якийсь кошмар! Мене вже стільки разів ховали і стільки разів виймали з будинку престарілих, що я не реагую. Я приїхала з гастролей, втомилася. Думала, що висплюся сьогодні. Але ні. Мене розбудили о шостій ранку - почали дзвонити і питати, як я почуваюся. Це неможливо!

За словами актриси, вона зазвичай не звертається до лікарів. "У мене є свої лікарі. Навіть якби щось сталося, мені є куди дзвонити. Може, моя дівчинка-помічниця зателефонувала лікарям, не знаю. У мене вчора дійсно піднявся тиск. Але зараз уже все добре, він нормалізувався. Ба більше, я вчора ввечері вже була в гостях", - додала Новікова.

Зазначимо, як повідомляв Главред, зрадниця України Ані Лорак, яка живе і працює в країні-окупанті РФ, показала фото зі своєю єдиною дочкою Софією. Співачка опублікувала знімок, на якому видно, що Соня за зростом наздоганяє маму.

А також Алла Пугачова і Максим Галкін відвідали виставу Семена Трескунова і Олексія Кортнєва. До речі, Пугачова і Галкін періодично відвідують різні концерти і вистави знаменитостей, які виїхали жити з Росії за кордон.

Про персону: Клара Новікова Клара Новікова - радянська і російська актриса, артистка естради, гумористка, співачка, телеведуча; народна артистка РФ (1997). Член громадської ради Російського єврейського конгресу.

