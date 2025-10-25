Може назавжди зіпсувати ноутбук: що не можна підключати до роз'єму

Дбайливе поводження з ноутбуком і використання оригінальних аксесуарів допоможуть продовжити термін служби пристрою й уникнути дорогого ремонту.

Що не можна підключати до роз'єму / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Що може пошкодити ноутбук

Які гаджети потрібно використовувати вкрай обережно

Навіть якщо пристрій фізично підходить до роз'єму вашого ноутбука, це зовсім не означає, що його безпечно підключати.

Експерти видання Slashgear назвали гаджети та аксесуари, які можуть вивести техніку з ладу.

Флешки б/в

Вживані USB-накопичувачі можуть містити не тільки файли, а й шкідливі програми. Фахівці радять зовсім відмовитися від їхньої купівлі, а якщо ризикнули - спершу перевіряти такі флешки на старому ноутбуці або окремому пристрої, а не підключати одразу до робочого.

Неоригінальні кабелі та зарядки

Зарядні пристрої, що йдуть у комплекті з ноутбуком, підібрані виробником з урахуванням особливостей живлення. Дешеві аналоги можуть коштувати менше, але здатні перегоріти або навіть зіпсувати батарею і материнську плату.

Енергоємні гаджети

Деякі пристрої розраховані на підключення до розетки через потребу в стабільному струмі та високій потужності. Підключаючи їх до ноутбука через USB, ви ризикуєте зіткнутися з перевантаженням системи живлення і серйозними поломками.

Мокрі, брудні або іржаві аксесуари

Навіть невелике забруднення може пошкодити USB-порти. Перед використанням аксесуари варто очистити - підійде стиснене повітря, м'яка щітка або спиртовий розчин. Для іржі краще використовувати спеціальні очисники контактів, наприклад WD-40.

Про ресурс: SlashGear SlashGear - це популярний онлайн-ресурс, що висвітлює події у світі технологій та автомобільної індустрії. Заснований у 2005 році як блог, присвячений мобільним технологіям. Згодом SlashGear швидко розширив тематику і виріс у майданчик із широким охопленням. Нині видання входить до групи Static Media, і щомісяця його читають понад 5 мільйонів осіб.

