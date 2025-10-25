У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталі

Мешканці ЖК "Прокшино" в Комунарці повідомили в соцмережах, що невідомі бігали районом вулицями і закидали один одного металевими палицями.

https://glavred.net/world/v-moskve-migranty-ustroili-massovuyu-draku-s-lopatami-i-kamnyami-detali-10709534.html Посилання скопійоване

У Москві мігранти влаштували масову бійку / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

У бійці брали участь щонайменше 20 осіб

Унаслідок бійки постраждали щонайменше п'ятеро людей

У суботу, 25 жовтня, у Москві натовп мігрантів побився лопатами і дорожніми знаками. Інцидент стався на вулицях житлового кварталу (ЖК) "Прокшино". На місце виїжджали поліція і Росгвардія зі швидкою. Про це повідомили в ГУ МВС у Москві.

"У засобах масової інформації та Мережі інтернет поширено відео конфлікту групи громадян на території ЖК "Прокшино" в районі Комунарки. Від громадян надійшла низка звернень на службу 102", - ідеться в прес-релізі відомства. відео дня

Буде організовано перевірку, за результатами якої "поліцейські ухвалять рішення відповідно до закону", додали в столичному управлінні МВС.

Мешканці ЖК "Прокшино" в Комунарці повідомили в соцмережах, що невідомі бігали районом вулицями і закидали один одного металевими палицями, лопатами, дорожніми знаками і камінням, а також вибили скло на перших поверхах будинків. Імовірно, йдеться про робітників-мігрантів із будівництв.

"Місцеві жителі повідомляють, що вони ухилялися від випадкових атак і чули крики "незрозумілою мовою"", - пише Baza.

Пізніше жителі району повідомили, що ситуація заспокоїлася і призвідники бійки розбіглися.

Як уточнює ТАСС із посиланням на оперативні служби, у бійці брали участь щонайменше 20 осіб. Загалом на місце приїхали п'ять машин поліції і одна карета швидкої допомоги.

Унаслідок бійки постраждали щонайменше п'ятеро осіб, пише Mash. За даними Baza, по медичну допомогу звернулися четверо людей, в одного з них діагностовано закриту черепно-мозкову травму і рану скроневої ділянки голови.

Пошкодження також отримали кілька припаркованих автомобілів.

Дивіться відео масової бійки

Кримінал у Росії

У Москві вбили режисера й оператора Сергія Політика. За даними слідства, 18 жовтня чоловік вступив у конфлікт із незнайомцем біля будинку на вулиці Сталеварів, у результаті останній напав на нього з ножем. Політик отримав поранення в груди, яке виявилося несумісним із життям. Постраждалого терміново госпіталізували, але врятувати його не вдалося.

Раніше Главред повідомляв, що в місті Баймак республіки Башкортостан (входить до складу РФ) спалахнули масові заворушення, під час яких безліч людей постраждали в сутичках із поліцією.

У столиці Росії вчитель завдав побоїв учневі - просто на уроці фінансової грамотності.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред