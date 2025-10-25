Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталі

Віталій Кірсанов
25 жовтня 2025, 16:15
640
Мешканці ЖК "Прокшино" в Комунарці повідомили в соцмережах, що невідомі бігали районом вулицями і закидали один одного металевими палицями.
У Москві мігранти влаштували масову бійку
У Москві мігранти влаштували масову бійку / колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

  • У бійці брали участь щонайменше 20 осіб
  • Унаслідок бійки постраждали щонайменше п'ятеро людей

У суботу, 25 жовтня, у Москві натовп мігрантів побився лопатами і дорожніми знаками. Інцидент стався на вулицях житлового кварталу (ЖК) "Прокшино". На місце виїжджали поліція і Росгвардія зі швидкою. Про це повідомили в ГУ МВС у Москві.

"У засобах масової інформації та Мережі інтернет поширено відео конфлікту групи громадян на території ЖК "Прокшино" в районі Комунарки. Від громадян надійшла низка звернень на службу 102", - ідеться в прес-релізі відомства.

відео дня

Буде організовано перевірку, за результатами якої "поліцейські ухвалять рішення відповідно до закону", додали в столичному управлінні МВС.

Мешканці ЖК "Прокшино" в Комунарці повідомили в соцмережах, що невідомі бігали районом вулицями і закидали один одного металевими палицями, лопатами, дорожніми знаками і камінням, а також вибили скло на перших поверхах будинків. Імовірно, йдеться про робітників-мігрантів із будівництв.

"Місцеві жителі повідомляють, що вони ухилялися від випадкових атак і чули крики "незрозумілою мовою"", - пише Baza.

Пізніше жителі району повідомили, що ситуація заспокоїлася і призвідники бійки розбіглися.

Як уточнює ТАСС із посиланням на оперативні служби, у бійці брали участь щонайменше 20 осіб. Загалом на місце приїхали п'ять машин поліції і одна карета швидкої допомоги.

Унаслідок бійки постраждали щонайменше п'ятеро осіб, пише Mash. За даними Baza, по медичну допомогу звернулися четверо людей, в одного з них діагностовано закриту черепно-мозкову травму і рану скроневої ділянки голови.

Пошкодження також отримали кілька припаркованих автомобілів.

У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталі

Дивіться відео масової бійки

Кримінал у Росії

У Москві вбили режисера й оператора Сергія Політика. За даними слідства, 18 жовтня чоловік вступив у конфлікт із незнайомцем біля будинку на вулиці Сталеварів, у результаті останній напав на нього з ножем. Політик отримав поранення в груди, яке виявилося несумісним із життям. Постраждалого терміново госпіталізували, але врятувати його не вдалося.

Раніше Главред повідомляв, що в місті Баймак республіки Башкортостан (входить до складу РФ) спалахнули масові заворушення, під час яких безліч людей постраждали в сутичках із поліцією.

У столиці Росії вчитель завдав побоїв учневі - просто на уроці фінансової грамотності.

Інші новини за темою:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії Москва масова бійка новини Москви бійка
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

16:35Україна
Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

16:20Війна
У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталі

У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталі

16:15Світ
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

Людям, які народилися в ці три місяці, уготована вища місія

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Як сказати українською "утрирую" - проста відповідь, яку знають не всі

Як сказати українською "утрирую" - проста відповідь, яку знають не всі

Последние новости

17:17

США готують нові санкції проти Росії - Reuters

17:15

Хто очолить Динамо у разі нових невдач: несподіваний кандидат на крісло тренера

16:48

Топ-3 причини "немає що вдягнути": як поєднувати речі в осінньому гардеробіВидео

16:35

Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

16:32

Приклеїв і забув: як просто і дешево утеплити дверіВидео

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
16:28

Три ключі до миру: Буданов назвав фактори для завершення війни

16:20

Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

16:15

У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталіВидео

16:09

Розгромлено і взято в полон масу росіян: ЗСУ звільнили важливий населений пунктВидео

Реклама
15:47

Гетманцев упродовж багатьох років лобіює різноманітні пільги близькому лотерейному бізнесу - політолог

15:38

Росія не може захистити себе: Буданов заявив про нову стратегію України

15:23

"Слава Богу не прийшлось": учасниця "Холостяка" осоромила Цимбалюка

15:06

"Саміт Інноваторів": виступи Руслана Ігоровича, Акіма Галімова і Алана Бадоєва і не тільки тепер ексклюзивно на Київстар ТБ

14:56

Чим не можна чистити пластикові труби: сантехніки назвали найгірші засоби

14:48

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пальногоВидео

14:45

ХАМАС передасть Сектор Гази під контроль "уряду технократів" - ЗМІ

14:43

Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрозиФото

14:24

Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстрілиФото

14:14

Бюро економічної безпеки та Рада бізнес-омбудсмена об’єднують зусилля для протидії тіньовим схемам

14:10

"Доця подарувала мамі": Сумська розкрила секрет стрункої фігури

Реклама
14:01

Потрібен мораторій на удари: у Києві відбулася конференція щодо продовольчої безпеки

14:00

Цвіте і родить цілий рік: як виростити лайм із кісточок удомаВидео

13:54

Джолі та Пітт можуть незабаром опинитися знову разом

13:36

РФ придумала нову методичку для "промивання мізків" дітей в окупації - ГУР

13:31

"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

13:23

"Відкрили інший напрямок": відомо, де окупанти задіюють нову тактику

13:15

Собчак із сином зібралася тікати з терористичної Росії

12:59

Китайський гороскоп на завтра 26 жовтня: Драконам - сум, Собакам - успіх

12:55

"Путін — ідеал чоловіка": Бужинська зізналась, від чого страждала закордоном

12:31

У "Резерв+" з'явилися два нові види відстрочки: хто має на неї право

12:15

Кульмінаційна фаза року: з понеділка курс валют може значно змінитися

12:10

Дерев'яні меблі "пожовкли": як за один день прибрати старомодний відтінок

12:10

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ

11:57

Отруєння: путініст Лепс раптово зліг у лікарнюВидео

11:50

Чому 26 жовтня не можна фізично працювати: яке церковне свято

11:25

Доля двох великих міст вирішиться до кінця року: військовий натякнув на втрати територій

11:23

Простягається на сотні кілометрів: в Україні розташована найбільша печера світуВидео

11:05

Нові області на мапі України - які міста можуть стати центрами та скільки їх будеВидео

10:54

Куди покласти сумку в ресторані, метро та на співбесіді: правила етикетуВидео

10:53

Поверніть хоча б лімузин: як глядачі жартували про перший вибір "Холостяка"

Реклама
10:33

"Близькі до дипломатичного закінчення війни": посланець Путіна здивував заявою

09:43

Все у вогні та диму: моторошні кадри ударів по КиєвуФотоВидео

09:41

У Волгоградській області було гучно: після атаки дронів горить підстанція

08:55

"Теж хоче закінчити війну": Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном

08:47

Кавове дерево у квартирі: як українка вирощує власну каву вже 8 роківВидео

07:35

Пошкоджені будинки, пожежі та постраждалі: наслідки балістичної атаки на КиївФото

06:31

Гороскоп Таро на листопад 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - гроші, Стрільцям - успіхВидео

06:10

Як РФ бере США "на слабо" з Томагавками?мнение

06:10

Антиросійський розворот Трампа: як це змінює війнумнение

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках батька із сином за 45 секунд

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп Таро
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруАні ЛоракОльга СумськаКейт МіддлтонФіліп КіркоровАлла Пугачова
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове менюСалати
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти