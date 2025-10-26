На підльоті до Москви: дрони здійснили зухвалий наліт на Росію, деталі атаки

Внаслідок атаки гучні вибухи гриміли у декількох областях РФ.

Що відомо про нічну атаку дронів на Росію / Колаж: Главред, фото: 14 БрОП, скріншот

Головне:

Більше 80 дронів атакували Росію вночі

Один із дронів тримав курс на Москву

В Росії приховують наслідки атаки дронів

У ніч на 26 жовтня в країні-агресорці Росії гриміли вибухи. З'ясувалося, що під атакою опинилися вісім областей РФ, серед яких навіть Московська. Про це повідомили у Міноборони Росії.

Вороже відомство зазначило, що російським силам протиповітряної оборони нібито вдалося збити 82 безпілотники, один із них - безпосередньо біля столиці РФ.

В яких регіонах Росії місцеві чули вибухи

Щонайменше 10 разів вибухи цієї ночі лунали у Тульській області. За інформацією губернатора області, регіон атакували 26 безпілотників. Водночас місцева влада РФ традиційно стверджує, що атака закінчилась без негативних наслідків для росіян.

Також цієї ночі дрони досягли Московської області, а один із них рухався прямо на Москву, однак нібито впав на підльоті до столиці.

Ще кілька дронів помітили на території поблизу аеропорту Протасово, що в Рязанській області. Там губернатор також не коментує наслідки атаки безпілотників.

Навіщо Україна б'є дронами по Росії

Главред писав, що за словами керівника ГУР Кирила Буданова, Україна кардинально оновила підхід до ведення війни. Глибокі удари по території Росії вже приносять помітні результати.

Тепер Україна поєднує оборону на фронті з точковими ударами по стратегічних цілях у глибокому тилу противника. Це стало можливим завдяки поєднанню технологічних інновацій, нових методів планування операцій, більш гнучкого мислення українського командування.

Удари вглиб Росії - останні новини

Нещодавно Сили оборони України провели низку успішних атак по стратегічним цілям на території Росії. Були уражені Новокуйбишевський НПЗ, Оренбурзький газопереробний завод, база паливно-мастильних матеріалів в Бердянську.

НПЗ в Росії / Інфографіка: Главред

Раніше Главред писав, що під удар дронів в Росії зокрема потрапило місто Новошахтинськ, що у Ростовській області. Там зафіксували масштабні пожежі, після чого у населення зникло світло.

Нагадаємо, дрони атакували і Саранський механічний завод, який виробляє вибухові речовини. Це підприємство входить до держкорпорації "Ростех", займається виробництвом обладнання та деталей для різних галузей промисловості, насамперед - для машинобудування та, частково, оборонного сектора.

