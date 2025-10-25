'Рішення можна знайти дуже швидко': у Путіна назвали три умови завершення війни

Спецпредставник Путіна Дмитрієв озвучив три умови, які РФ вважає необхідними для завершення війни в Україні.

https://glavred.net/war/reshenie-mozhno-nayti-ochen-bystro-u-putina-nazvali-tri-usloviya-zaversheniya-voyny-10709588.html Посилання скопійоване

Кремль висунув три головні вимоги для початку переговорів / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео

Ключові тези Дмитрієва:

Росія має три умови для завершення війни

Умови - гарантії безпеки України, доля "російськомовних" регіонів і нейтральний статус України

Вирішення цих питань нібито дозволить швидко завершити війну

Росія має низку вимог, які вона вважає необхідними для початку переговорів про припинення вогню. Спецпредставник лідера РФ Кирило Дмитрієв перелічив в інтерв’ю Fox News три умови, які можуть сприяти завершенню війни в Україні.

"Я зосереджений на економіці, інвестиціях та відносинах зі США, забезпечуючи діалог. Але є кілька ключових моментів", - сказав Дмітрієв.

відео дня

За словами представника РФ, потрібно узгодити гарантії безпеки для України, Росія "відкрита до розгляду". Також Кремль ставить питання щодо долі так званих "російськомовних" регіонів, які, за версією РФ, постраждали від України.

Крім цього, РФ вимагає встановлення нейтрального статусу України. Дмитрієв заявив, що він нібито "необхідний для безпеки РФ".

При цьому Дмитрієв цинічно стверджує, що "не так багато питань на столі". Російський політик сказав, що нібито вирішивши ці три питання дипломатичним шляхом, "рішення щодо завершення війни можна знайти дуже швидко".

Дивіться відео, де представник РФ назвав умови для завершення війни:

Умови РФ / Фото: скріншот

Чи може завершитися війна в 2026 році - прогноз експерта

Виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло прокоментував прогнози щодо можливого завершення війни РФ проти України в період від двох місяців до року. Як зазначив експерт в інтерв’ю Главреду, теоретично така можливість існує, проте реальна картина свідчить про поступове виснаження російських сил.

"Ще на початку 2024 року ми проводили стратегічну сесію аналітиків нашого центру, і тоді ми приблизно визначали, що з 2026 року Російська Федерація продовжуватиме агресію, але поступово тиск - як у живій силі, так і в інших видах озброєння - почне падати", - зазначив експерт.

За словами Жмайла, поточна осінньо-зимова наступальна кампанія РФ є фактично останнім ривком. Подальша агресія буде поступово слабшати.

Переговірник Путіна прибув до США - новини за темою

Нагадаємо, 24 жовтня спецпосланець Кремля Кирило Дмитрієв прибув до США для переговорів із представниками адміністрації Дональда Трампа. Зустрічі відбудуться на тлі нових санкцій проти Росії та скасованого саміту в Угорщині.

Вже 25 жовтня Дмитрієв заявив, що Росія, США та Україна наближаються до дипломатичного рішення, яке може завершити війну. Переговори передбачають припинення вогню за нинішньою лінією фронту, за участі США та європейських дипломатів.

Як раніше провідомляв Главред, прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт сказала, що Трамп хоче бачити від російського диктатора та воєнного злочинця Путіна не лише розмов, а й конкретних дій для врегулювання війни РФ проти України.

Читайте також:

Про джерело: Fox News Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред