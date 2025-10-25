Рус
"Шахеди" в небі, авіація споряджена: існує загроза масованого удару

Руслан Іваненко
25 жовтня 2025, 20:48оновлено 25 жовтня, 22:29
Моніторингові канали попереджають про підвищену ймовірність ракетно-безпілотних ударів.
Ту-95, дрон, ракета
Ту-95МС перебазовуються на північні аеродроми / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

  • РФ готує новий масований обстріл України
  • Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС переміщуються на аеродроми
  • Запущено ударні безпілотники з трьох регіонів Росії

Вночі існує ймовірність вилоту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС/160 для завдання ракетного удару. Про це повідомляє журналіст Андрій Цаплієнко з посиланням на моніторингові канали, які зафіксували активність голосової мережі стратегічної авіації ворога на бойовій частоті.

Зростання активності

Моніторингові канали відзначають зростання активності російських військ та попереджають про можливу загрозу масованих обстрілів.

"За даними спостережень, відбувається активність радіозв’язку між аеродромами у західній частині РФ та Москвою. Це не свідчить про стовідсотковий виліт стратегічної авіації, але потребує уваги та подальшого контролю", — повідомляють експерти.

Також канали повідомляють про перше увімкнення спеціальної апаратури, яка пройшла калібрування та прогнала передачі телекоду. Наразі уточнюється, чи пов’язана ця активність із потенційними загрозами.

Запуск ударних безпілотників

За даними "monitoringwar", росіяни запустили ударні безпілотники "Герань-2/Гербера" з трьох локацій:

  • Орловська область (селище Цимбулова),
  • Курська область (селище Халіно),
  • Краснодарський край (Приморсько-Ахтарськ).
'Шахеди' в небі, авіація споряджена: існує загроза масованого удару
Літаки, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка Главреда

"Попередження щодо можливого ракетно-безпілотного удару по території України діятиме 72 години. У цей період залишається підвищена ймовірність нанесення удару", — зазначили аналітики.

Крім того, з аеродрому "Енгельс-2" (Саратовська область) здійснюється перебазування двох бортів СА Ту-95МС на аеродром "Оленья" (Мурманська область).

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, росіяни вже готові до масованого обстрілу України. Моніторингові канали попереджають про небезпеку.

Ворог може застосувати велику кількість ударних дронів і ракет різного типу. Очікується, що цей масований обстріл буде протягом 48 годин.

"Зараз з'являються деякі ознаки можливого масованого обстрілу цієї ночі/вранці", - пишуть монітори.

Крім того, російські окупанти жорстоко вбили українського рятувальника Олександра Єгоричева. Чоловік приїхав на місце удару російського безпілотника, внаслідок чого здійнялася пожежа. У цей момент розпочався повторний ракетний обстріл.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували Дніпропетровщину. Удари прийшлися по шахті ДТЕК. Це підтвердили у компанії. На момент атаки під землею було 496 працівників шахти.

Що відомо про літак Ту-95?

Ту-95 (проект "95", виріб "В", за кодифікацією НАТО: Bear – "Ведмідь") – радянський і російський турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець.

Ту-95 та його модифікації дотепер – єдиний у світі серійний бомбардувальник та ракетоносець з турбогвинтовими двигунами. Був радянським символом забезпечення військово-стратегічного паритету у холодній війні. Залишається на службі як носій крилатих ракет, у тому числі таких, як Х-101, завдяки більш низькій витраті палива, ніж у реактивних літаків, а головне – більшій скритності від супутників SBIRS, здатних спостерігати за великими стратегічними бомбардувальниками з реактивними двигунами з вихлопів з останніх.

Ту-95МС, що становить кістяк стратегічної авіації Росії, є носієм крилатих ракет Х-55. В даний час на плановій основі відбувається модернізація Ту-95МС. Спеціально під нові ракети на Ту-95МС збільшено бомбовий відсік, а також встановлено вісім зовнішніх балок, на які можна підвісити до 16 крилатих ракет Х-101, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

