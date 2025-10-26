Вдарили у піковий момент: партизани у Криму серйозно порушили постачання армії РФ

Партизани створили додаткові труднощі для ворожого угруповання на одному з напрямків фронту.

https://glavred.net/front/udarili-v-pikovyy-moment-partizany-v-krymu-serezno-narushili-snabzhenie-armii-rf-10709651.html Посилання скопійоване

Постачання підрозділів РФ на Херсонщині порушено / Колаж: Главред, фото: t.me/atesh_ua

Що повідомили в Атеш:

У Криму партизани вдарили по релейному обладнанню окупантів

Постачання боєприпасів для армії РФ на Херсонщині уповільнене

Диверсії партизанів стають дедалі ефективнішими

Партизани українського руху провели успішну диверсію на залізничній інфраструктурі у районі населеного пункту Армянськ, що у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомили в Атеш, внаслідок впливу на релейне обладнання було порушено рух поїздів, які забезпечують постачання окупаційних військ країни-агресорки Росії.

відео дня

Деталі операції партизанів

У піковий момент логістичних перевезень окупантів представники українського руху спротиву завдали удар по обладнанню, що дозволило уповільнити постачання боєприпасів та матеріально-технічного забезпечення для підрозділів на Херсонському напрямку.

"Кожна така операція створює додаткові труднощі для ворожого угруповання, знижуючи його боєздатність. "Атеш" продовжує систематично руйнувати логістичні маршрути окупантів. Наша мережа агентів розширюється, а удари стають дедалі ефективнішими", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про партизанський рух "Атеш" / Інфографіка: Главред

Партизани не вперше порушують логістику окупантів в Криму

Главред писав, що влітку партизанський рух Атеш здійснив диверсію та знищив релейну шафу на залізниці у тимчасово окупованому Криму. Це відбулося біля населеного пункту Уварове в Ленінському районі півострова.

Тоді було уражено стратегічну для окупаційних військ ділянку, через яку регулярно окупанти перекидали техніку, паливо й особовий склад. Удар по цій логістичній нитці затримав важливі поставки військових вантажів.

Диверсії проти Росії - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що партизани провели диверсію на залізниці в Запорізькій області. Це заблокувало рух військових вантажів країни-агресора Росії на півдні України.

Нещодавно також один із агентів Атеш успішно провів диверсію на стратегічно важливій для постачання окупаційних військ РФ залізничній ділянці біля населеного пункту Мислець.

Раніше партизани здійснили диверсію в районі населеного пункту Волноваха, перешкоджаючи постачанню боєприпасів, техніки та особового складу ворожої армії.

Більше новин:

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.



Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред