Трамп висунув ультиматум Путіну: за якої умови може відбутися зустріч

Трамп заявляє, що готовий відновити переговори з Путіним за певних умов.

Американський лідер наголошує на величезній напруженості між Україною та Росією / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Коротко:

Трамп готовий зустрітися з Путіним, якщо буде угода щодо України

Попередню зустріч у Будапешті Трамп скасував через відсутність прогресу

США вводять санкції, Китай і Індія скорочують або припиняють закупівлі нафти РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий відновити переговори з главою Кремля Володимиром Путіним, але лише за умови, що зустріч призведе до укладення угоди про завершення війни в Україні. Про це він повідомив під час спілкування з журналістам у Білому домі.

Раніше Трамп скасував свою зустріч із Путіним у Будапешті через відсутність прогресу в переговорах, а сам президент США зазначав, що не хоче витрачати час даремно.

Умови зустрічі за словами Трампа

На запитання журналістів, що має зробити Росія, щоб саміт відбувся, Трамп відповів:

"Ми повинні бути впевнені, що укладемо угоду (щодо завершення війни в Україні - ред.). Я не збираюся витрачати свій час даремно. У мене завжди були хороші стосунки з Володимиром Путіним, але це дуже розчарувало мене."

Він також підкреслив, що сподівався на швидше завершення війни в Україні: "Розраховував, що війна в Україні закінчиться раніше, ніж встановлення миру на Близькому Сході. Це було дуже складно. Насправді, Путін сказав мені телефоном: "Хлопче, це було приголомшливо, тому що всі намагалися це зробити, але не змогли". А я зробив це. Були й інші випадки, якщо подивитися на Індію і Пакистан. Я міг би сказати, що майже всі угоди, які я вже уклав, були, як я думав, складнішими, ніж із Росією та Україною. Але все склалося інакше."

Трамп також відзначив, що між країнами існує сильна напруга: "Між країнами, зокрема президентом України Володимиром Зеленським та главою Кремля Володимиром Путіним, - величезна ненависть."

Щодо поточної ситуації з мирними перемовинами він зазначив: "Китай значно скорочує закупівлі російської нафти, Індія повністю припинила їх, а ми ввели санкції."

Експертна оцінка політолога

Політолог Петро Олещук вважає, що під час зустрічі президентів України та США в Білому домі Україна отримала певний сигнал стосовно розвитку війни, який можна вважати тривожним. На його думку, це пов’язано з тим, що Дональд Трамп намагається зайняти позицію рівновіддаленості між Україною та Росією.

"Слід очікувати низку заяв з його боку найближчим часом, які в Україні можуть сприйматися неоднозначно. Трамп прагне показати Путіну готовність до домовленостей і не демонструвати себе як ворога," — пояснив Олещук.

Водночас експерт зазначив, що розмова між Трампом і Зеленським відбувалася у конструктивному руслі. Щодо питання постачання ракет Tomahawk, він підкреслив, що це питання наразі відкладене і його реалізація повністю залежатиме від майбутніх переговорів між Трампом і Путіним.

