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"Не вірю, що Путін готовий": Зеленський озвучив "план перемоги" і заговорив про закінчення війни

Яна Ставська
24 вересня 2024, 13:54оновлено 24 вересня, 14:56
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На думку президента, у Росії є бажання окупувати Суми.
Зеленський дав інтервʼю американській пресі / Колаж Главреда. Фото: ABC News, Центр підготовки підрозділів

Президент Володимир Зеленський у новому інтервʼю ABC News підкреслив, що так званий план перемоги не передбачає негайні переговори з Росією.

План перемоги, додав він, — місток до дипломатичного виходу, щоб зупинити війну.

"Мова не йде про переговори з Росією. План не передбачає жодних поступок Росії, але спрямований на те, щоб змусити Кремль припинити війну", — зазначив глава держави.

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Переговори з Путіним

Зеленський також сказав, що не вірить, "що Путін зараз готовий до справжніх переговорів".

За його словами, світ не має права розслаблятися, оскільки Захід ще не зупинив агресію Росії. При цьому Зеленський переконаний, що "ми ближчі до завершення війни, ніж думаємо".

Про Курськ

У цьому ж інтервʼю президент назвав Курську операцію — головним страхом кремлівського диктатора, бо росіяни побачили, що Москва не здатна їх захистити від вторгнення.

Курська операція була "превентивним кроком" через підготовку Росії до ще одного вторгнення з боку Сумської області, підтвердив він.

"У ЗС РФ є бажання окупувати Суми. Це і була причина наступу ЗСУ на Курську область", — сказав Зеленський.

Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області?

Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії.

Українські військові 6 серпня перетнули українсько-російський кордон і почали бойові дії в Курській області. Встановлено контроль над понад 82 населеними пунктами. Прорив углиб російської території - понад 35 кілометрів.

Можливими цілями ЗСУ називають відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру.

Бої тривають. Українська армія просувається вперед.

Зеленський у США - головне

Президент Володимир Зеленський, починаючи з неділі, 22 вересня, здійснює багатоденний візит до США. У вівторок, 24 вересня, він візьме участь у засіданні Ради Безпеки ООН з українського питання. У середу очікується його виступ на загальних дебатах у Генасамблеї ООН.

Усе це відбувається на тлі триваючих розмов про "близьке" зняття заборони США на завдання далекобійних ударів західною зброєю по території Росії. Навіть попри те, що Білий дім у всіх офіційних заявах підкреслює, що його політика з цього приводу не змінилася.

План перемоги - останні новини

Після виступів в ООН Зеленський планує відвідати Байдена в Білому домі. За словами президента, він передасть американському колезі свій "план перемоги".

До слова, презентація такого плану перемоги - тобто бачення Києвом завершення війни з Росією - була головною умовою для перегляду Сполученими Штатами заборони на далекобійні удари по Росії.

Сам план хотіли презентувати перед Другим самітом миру. Мета документа - змусити Росію вивести війська з України. Хоча, за чутками деяких ЗМІ, у плані також нібито міститься заморожування бойових дій, що в ОП, підкреслимо, вже спростували, назвавши це "фейком".

План перемоги від Зеленського / Інфографіка Главреда

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війна в Україні новини США Володимир Зеленський війна Росії та України мирні переговори з Росією
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