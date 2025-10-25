"Слава Богу не прийшлось": учасниця "Холостяка" осоромила Цимбалюка

Ви дізнаєтесь:
Учасниця шоу "Холостяк-14" Віта Зварич не отримала троянду від відомого актора Тараса Цимбалюка та покинула шоу після першої вечірки. Волонтерка та майбутня етнологиня відреагувала на свою участь у шоу у своїх соцмережах.
Зварич зробила провокативну заяву після виходу другого випуску "Холостяка". Дівчина іронічно зазначила, що не засмутилась вильоту, адже не хотіла цілуватись з Тарасом Цимбалюком.
"Хух, слава Богу не прийшлось цілуватись з Цимбалюком", — написала Віточка.
У відповідь на запитання глядачів шоу, чому ж вона прийшла та говорила на камеру компліменти Холостяку, учасниця відповіла коротко: "Довелось". Також Віта уподобала повідомлення від глядачки про те, що актор ще покаже себе не з найкращого боку.
Згодом після хвилі негативних коментарів, Зварич опублікувала пост, де більш м'яко висловилась про свою участь в проєкті "Холостяк". Вона назвала це цікавим досвідом та унікальною пригодою, проте не впустила нагоди присоромити головного героя шоу.
"Я впевнена, що мене чекає щось значно краще, ніж Тарас Цимбалюк", — підсумувала Віта.
Раніше Главред повідомляв, що одна з учасниць "Холостяка" несподівано покинула проєкт. Під час другого ефіру шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк звернув увагу на те, що учасниця Наталя була без настрою і навіть плакала. Наталя почувалася дуже некомфортно в компанії інших учасниць і вирішила покинути проєкт.
Також глядачі шоу "Холостяк" відреагували на першу церемонію троянд. Найбільше реакцій глядачів зібрав несподіваний вибір Тараса Цимбалюка щодо учасниць. Українці були розчаровані, що участь у проєкті завершили дівчата, які найбільше запам’яталися публіці.
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
