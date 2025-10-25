ЗСУ зачистили стратегічну точку: чому результат може змінити баланс сил

Бійці українських сил закріплюють контроль над критичною ділянкою фронту і зупиняють ворога.

Українські штурмовики звільняють Торське і прикривають Лиман / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua/photos

Коротко:

Торське звільнене від російських окупантів 425-м полком

Українські штурмовики закріпили контроль над Чорним Жеребцем

Підрозділ 425-го полку ефективно діє на "аварійних" ділянках фронту

Населений пункт Торське на лівому березі річки Чорний Жеребець у Донецькій області зачищений від російських окупантів підрозділом штурмовиків 425-го полку. Це висококваліфіковані бійці, які особливо ефективно діють на "аварійних" ділянках фронту.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу повідомив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан:

"Населений пункт Торське розташований на лівому березі річки Чорний Жеребець. Сьогодні можливість стримати російські війська на місцевості до Чорного Жеребця, яку нині забезпечив 425-й полк, дає змогу прикрити Лиман, зокрема зі сходу".

Поточна загроза для Лимана

Водночас, за словами Світан, загроза для Лимана з півночі залишається, оскільки російські війська північніше від Торського вже перетнули Чорний Жеребець і нависають над ним.

"Ситуація на цьому напрямку складна, проте наразі її певною мірою вдалося стабілізувати", – додав експерт.

Він також підкреслив важливість операції в районі Ямполя:

"Небезпечний відрізок утворився в районі населеного пункту Ямпіль. Ямпільсько-Торська операція дає змогу українським силам стримати просування противника по лівому берегу Сіверського Донця".

Прогноз активності російських військ - експерт

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак прогнозує, що російські війська можуть посилити активність на фронті, намагаючись досягти значних результатів. За його словами, Москва може витримувати паузу до грудня, а потім під час різдвяних свят зробити спробу прориву.

"До лютого Росія спробує прорвати український фронт і змусити його посипатися", – зазначає Ступак.

Ситуація на фронті - новини України

Як повідомляв Главред, українські десантники звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. В бою захисники ліквідували більшість окупантів, а решту взяли в полон. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Крім того, штурмовики ЗСУ зайшли в Покровськ Донецької області та проводять зачистки міста. За словами начальника Управління штурмових підрозділів Валентина Манька, ситуація на напрямку найважча через концентрацію сил противника, але все під контролем.

Нагадаємо, що українські захисники відбили атаки росіян поблизу Кучерового Яру на Покровському напрямку Донеччини. Ворог просунувся біля Гродівки, Володимирівки та Степногірська.

Про персону: Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

