'Когось це муляє': втікач Винник несподівано звернувся до українських артистів

Олег Винник запевняє, що його ще не всі забули.

Олег Винник розповів про відміни концертів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Ви дізнаєтесь:

Чи провалився тур Олега Винника

Що він збирається робити

Український співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав до Німеччини, вийшов на зв'язок після чуток про провал його концертного туру в Європі. Відео артист виклав у своєму Instagram.

Йдеться про ситуацію навколо одного з концертів Олега Винника, запланованого в Іспанії. Увагу до події привернув телеведучий Слава Дьомін, який у своєму Telegram-каналі заявив, що виступ нібито скасували через "повну відсутність інтересу глядачів".

Слава Дьомін про концерти Винника / скрін: t.me/SlavaDomin

Втім, сам артист швидко відреагував і спростував цю інформацію. Винник запевнив, що жодного скасування не було — концерт просто вирішили перенести. За словами співака, причина в тому, що команда планує зробити не один, а кілька виступів у різних іспанських містах. Спершу він відпрацює заплановані концерти в межах німецького туру, після чого продовжить гастролі в Іспанії.

"По-перше, не скасовується, а переноситься. По-друге, переноситься не тому, що все погано, а навпаки — все дуже добре. Організатори, побачивши, як продається тур Німеччиною — а продається він дуже добре, концерти відбуваються — вирішили зробити наступним чином. Спочатку провести тур Німеччиною, а наступного року провести повноцінний тур Іспанією. Логічно", — пояснив Винник.

Олег Винник відповів Славі Дьоміну / фото: instagram.com, Олег Винник

Також Олег зазначив, що його успіх може викликати заздрість в українських колег, адже у них також відміняються концерти.

"І коли сьогодні масово скасовуються концерти один за одним й тури у моїх українських колег, у мене не скасовуються, а навпаки відбуваються. Саме тому когось це муляє. Саме тоді, коли в тебе все добре, комусь це не до вподоби", — заявив утікач.

Олег Винник про українських артистів / Скрін з відео: tiktok.com, Олег Винник

До речі, це не вперше, коли Олег Винник переносить свої європейські концерти, посилаючись на "технічні причини". Втім, уважні користувачі тоді зауважували, що справжньою причиною могла стати низька заповнюваність залу — більшість квитків так і залишилися непроданими.

Раніше Главред повідомляв, що український співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав до Німеччини, порушив свою обіцянку не співати російською. Раніше артист зробив гучну заяву, що не буде виконувати свої російськомовні хіти.

Також український відомий шоумен Дмитро Коляденко розповів, кого з артистів він не поважає і навіть вважає зрадниками України. Дмитро зазначив, що його дратують Потап, Олег Винник та Влад Яма. Зазначимо, усі троє втекли за кордон під час повномасштабної війни і жодного разу не приїжджали в Україну.

Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

