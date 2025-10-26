Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Когось це муляє": втікач Винник несподівано звернувся до українських артистів

Христина Трохимчук
26 жовтня 2025, 04:16
153
Олег Винник запевняє, що його ще не всі забули.
Олег Винник
Олег Винник розповів про відміни концертів / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олег Винник

Ви дізнаєтесь:

  • Чи провалився тур Олега Винника
  • Що він збирається робити

Український співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав до Німеччини, вийшов на зв'язок після чуток про провал його концертного туру в Європі. Відео артист виклав у своєму Instagram.

Йдеться про ситуацію навколо одного з концертів Олега Винника, запланованого в Іспанії. Увагу до події привернув телеведучий Слава Дьомін, який у своєму Telegram-каналі заявив, що виступ нібито скасували через "повну відсутність інтересу глядачів".

відео дня
Слава Дьомін про концерти Винника
Слава Дьомін про концерти Винника / скрін: t.me/SlavaDomin

Втім, сам артист швидко відреагував і спростував цю інформацію. Винник запевнив, що жодного скасування не було — концерт просто вирішили перенести. За словами співака, причина в тому, що команда планує зробити не один, а кілька виступів у різних іспанських містах. Спершу він відпрацює заплановані концерти в межах німецького туру, після чого продовжить гастролі в Іспанії.

"По-перше, не скасовується, а переноситься. По-друге, переноситься не тому, що все погано, а навпаки — все дуже добре. Організатори, побачивши, як продається тур Німеччиною — а продається він дуже добре, концерти відбуваються — вирішили зробити наступним чином. Спочатку провести тур Німеччиною, а наступного року провести повноцінний тур Іспанією. Логічно", — пояснив Винник.

'Когось це муляє': втікач Винник несподівано звернувся до українських артистів
Олег Винник відповів Славі Дьоміну / фото: instagram.com, Олег Винник

Також Олег зазначив, що його успіх може викликати заздрість в українських колег, адже у них також відміняються концерти.

"І коли сьогодні масово скасовуються концерти один за одним й тури у моїх українських колег, у мене не скасовуються, а навпаки відбуваються. Саме тому когось це муляє. Саме тоді, коли в тебе все добре, комусь це не до вподоби", — заявив утікач.

Олег Винник
Олег Винник про українських артистів / Скрін з відео: tiktok.com, Олег Винник

До речі, це не вперше, коли Олег Винник переносить свої європейські концерти, посилаючись на "технічні причини". Втім, уважні користувачі тоді зауважували, що справжньою причиною могла стати низька заповнюваність залу — більшість квитків так і залишилися непроданими.

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що український співак Олег Винник, який після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхав до Німеччини, порушив свою обіцянку не співати російською. Раніше артист зробив гучну заяву, що не буде виконувати свої російськомовні хіти.

Також український відомий шоумен Дмитро Коляденко розповів, кого з артистів він не поважає і навіть вважає зрадниками України. Дмитро зазначив, що його дратують Потап, Олег Винник та Влад Яма. Зазначимо, усі троє втекли за кордон під час повномасштабної війни і жодного разу не приїжджали в Україну.

Вас може зацікавити:

Про персону: Олег Винник

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Олег Винник новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп висунув ультиматум Путіну: за якої умови може відбутися зустріч

Трамп висунув ультиматум Путіну: за якої умови може відбутися зустріч

23:17Світ
Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

21:20Україна
"Шахеди" в небі, авіація споряджена: існує загроза масованого удару

"Шахеди" в небі, авіація споряджена: існує загроза масованого удару

20:48Війна
Реклама

Популярне

Більше
"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

Чому 26 жовтня не можна фізично працювати: яке церковне свято

Чому 26 жовтня не можна фізично працювати: яке церковне свято

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пального

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пального

Китайський гороскоп на завтра 26 жовтня: Драконам - сум, Собакам - успіх

Китайський гороскоп на завтра 26 жовтня: Драконам - сум, Собакам - успіх

"Путін — ідеал чоловіка": Бужинська зізналась, від чого страждала закордоном

"Путін — ідеал чоловіка": Бужинська зізналась, від чого страждала закордоном

Останні новини

06:20

Гороскоп Таро на листопад 2025: Козерогам - гроші, Водоліям - зміни, Рибам - кохання

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинках сімейної вечері за 19 секунд

05:30

Як зробити так, щоб роутер працював без світла: дуже хороший спосібВідео

05:00

Час змін: Всесвіт скоро подарує велику удачу трьом знакам зодіаку

04:16

"Когось це муляє": втікач Винник несподівано звернувся до українських артистівВідео

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
03:36

Гороскоп на завтра 27 жовтня: Терезам - важлива справа, Скорпіонам - велике щастя

02:00

Більшість навіть не здогадується: як обрати домкрат за правилом "трьох чвертей"

01:44

Додайте 1 предмет у пралку: як миттєво позбутися затхлого запаху одягу

25 жовтня, субота
23:17

Трамп висунув ультиматум Путіну: за якої умови може відбутися зустріч

Реклама
22:44

Коли водій може сміливо їхати на червоний сигнал світлофора - чотири випадки

21:45

Може назавжди зіпсувати ноутбук: що не можна підключати до роз'єму

21:20

Українцям впродовж 13 годин вимикатимуть світло: графіки відключень на 26 жовтня

21:05

Тут і зараз: п'ять знаків зодіаку, які люблять, щоб їх обожнювали

20:48

"Шахеди" в небі, авіація споряджена: існує загроза масованого удару

20:35

Зима перепише ціни на популярні продукти - що може подорожчати одразу на 30%

20:16

Сприятливі дні листопада: коли і що садити, щоб отримати ранній врожайВідео

20:16

Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

19:32

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

19:14

РФ накопичує бронетехніку: експерт розкрив два можливі сценарії розвитку подій

19:12

Світові прем'єри та зіркове журі: у Києві стартував кінофестиваль "Молодість"

Реклама
19:10

Путін назвав мету РФ на найближчі 2 роки: що задумав КремльПогляд

18:56

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війниВідео

18:55

Росіяни запустили ракети прямо по місцю прильоту: на Дніпропетровщині загинув рятувальникФото

18:13

ЗСУ зачистили стратегічну точку: чому результат може змінити баланс сил

18:12

"Божественне одкровення": у ці три дати народжуються люди з мудрістю минулих життів

17:41

Як українською сказати "веснушки" - названо єдину правильну відповідьВідео

17:17

США готують нові санкції проти Росії - Reuters

17:15

Хто очолить Динамо у разі нових невдач: несподіваний кандидат на крісло тренера

16:48

Топ-3 причини "немає що вдягнути": як поєднувати речі в осінньому гардеробіВідео

16:35

Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

16:32

Приклеїв і забув: як просто і дешево утеплити дверіВідео

16:28

Три ключі до миру: Буданов назвав фактори для завершення війни

16:20

Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

16:15

У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталіВідео

16:09

Розгромлено і взято в полон масу росіян: ЗСУ звільнили важливий населений пунктВідео

15:47

Гетманцев упродовж багатьох років лобіює різноманітні пільги близькому лотерейному бізнесу - політолог

15:38

Росія не може захистити себе: Буданов заявив про нову стратегію України

15:23

"Слава Богу не прийшлось": учасниця "Холостяка" осоромила Цимбалюка

15:06

"Саміт Інноваторів": виступи Руслана Ігоровича, Акіма Галімова і Алана Бадоєва і не тільки тепер ексклюзивно на Київстар ТБ

14:56

Чим не можна чистити пластикові труби: сантехніки назвали найгірші засоби

Реклама
14:48

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пальногоВідео

14:45

ХАМАС передасть Сектор Гази під контроль "уряду технократів" - ЗМІ

14:43

Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрозиФото

14:24

Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстрілиФото

14:14

Бюро економічної безпеки та Рада бізнес-омбудсмена об’єднують зусилля для протидії тіньовим схемам

14:10

"Доця подарувала мамі": Сумська розкрила секрет стрункої фігури

14:01

Потрібен мораторій на удари: у Києві відбулася конференція щодо продовольчої безпеки

14:00

Цвіте і родить цілий рік: як виростити лайм із кісточок удомаВідео

13:54

Джолі та Пітт можуть незабаром опинитися знову разом

13:36

РФ придумала нову методичку для "промивання мізків" дітей в окупації - ГУР

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти