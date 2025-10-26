Зеленський відреагував на удар РФ по Києву і розкрив деталі

Уночі агресор Росія застосувала понад 100 дронів проти України, ворог завдає ударів по цивільній інфраструктурі, сказав Володимир Зеленський.

Росія цього тижня завдала ударів по цивільній інфраструктурі / Колаж: Главред, фото: МВС, Офіс президента

Головне:

У Києві працюють над усуненням наслідків атаки окупантів

Постраждала 31 людина

Найскладніша ситуація в Деснянському районі

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків атаки російських окупантів. Пошкоджено багатоповерхівки в декількох районах міста. Десятки людей поранені, серед них діти. Уночі ворог застосував понад 100 дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Наслідки атаки РФ на Київ

У своєму Telegram-каналі глава держави повідомив, що пошкоджено багатоповерхівки в кількох районів міста.

"У Києві триває ліквідація наслідків російської атаки. Працюють усі необхідні служби на місцях. Цієї ночі понад 100 дронів випустила Росія проти нас. Пошкоджено звичайні багатоповерхівки в кількох районах міста. На жаль, станом на зараз відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Щирі співчуття рідним. Десятки людей поранені, і серед них є діти", - сказав глава держави.

"Тисячі ударів різними типами зброї"

Президент додав, що росіяни цього тижня завдавали ударів по цивільній інфраструктурі. Ворог застосував безліч засобів повітряного нападу.

"Кожен удар Росії - це спроба завдати якомога більше шкоди звичайному життю. Цього тижня це удари по житлових будинках, по наших людях, по дітях, по цивільній інфраструктурі. Це і є найголовніші мішені для росіян. Тисячі ударів різними типами зброї - лише за один тиждень майже 1200 ударних дронів, понад 1360 керованих авіаційних бомб і понад 50 ракет різних типів застосувала Росія проти України", - уточнив Зеленський.

"Тиск обов'язково спрацює"

Він нагадав, що Україна продовжує захищатися і працює з міжнародними партнерами для чинення тиску на Росію.

"Під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися: на полі бою, в небі, в дипломатії. Є вагомі результати тиску на Росію - 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безумовно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов'язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив Володимир Зеленський.

Росія атакувала Київ - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, уночі 26 жовтня окупанти атакували дронами Київ. У Деснянському районі рятувальники ліквідували пожежі - уламки БПЛА впали на житлові будинки. В Оболонському районі уламками пошкоджено квартиру 16-поверхового будинку.

Рятувальники продовжують розбирати конструкції в одному з будинків у Деснянському районі Києва. Пошкоджено фасад і перекриття між 6 і 8 поверхами, розповів мер столиці Віталій Кличко.

Найскладніша ситуація - у Деснянському районі, сказав голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. На момент публікації відомо про 31 постраждалого у Києві, з них - 7 дітей. 3 людини загинули.

За його словами, у Деснянському, Оболонському та Дарницькому районах атаковано саме житлову забудову.

"Найважча ситація в Деснянському районі. Там шахед влетів у 9-типоверхівку, зруйновано перекриття між поверхами. Тут уже підтверджено щонайменше 26 поранених, із них п'ятеро дітей. Тут також троє загиблих. Зокрема росіяни вбили матір із 19-річною донькою. На місці всю ніч і зараз працюють рятувальники, розгортається робота волонтерів, психологів.

На іншій локації в районі постраждала 16-типоверхівка. Дуже пошкоджені квартири, винесло вікна. Тут щонайменше 5 постраждалих, серед них двоє дітей. Наймолодшій - 4 роки. Надходять нові звернення від людей", - каже чиновник.

Також окупанти пошкодили й дитячий садок.

"Крім цього, в районі пошкоджено дитячий садок. Понад 70 вибитих вікон тільки в закладі, вибиті віконні блоки і в кімнатах, і дверні", - додав Ткаченко.

Дивіться фото наслідків нічної атаки окупантів на Київ:

У Деснянському районі - найскладніша ситуація, тривають роботи на місці інциденту

