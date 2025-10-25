Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

Українська енергосистема зараз набагато краще підготовлена до зими, ніж на початку повномасштабного вторгнення.

Найближчими днями може розпочатися опалювальний сезон / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Уряд не буде затягувати зі стартом опалювального сезону

Найближчими днями може розпочатися опалювальний сезон

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться найближчими днями. Про це заявила міністр енергетики Світлана Гринчук, передає РБК-Україна.

За її словами, затягувань з боку уряду цього питання точно не буде.

"Найближчими днями зі зниженням температури місцеві органи влади будуть ухвалювати рішення про початок опалювального сезону в їхніх регіонах", - сказала вона.

Крім того, під час спільної пресконференції з міністром енергетики Німеччини Катериною Райхе Гринчук заявила, що українська енергосистема зараз набагато краще підготовлена до зими, ніж на початку повномасштабного вторгнення, передають Новости Live.

"Після 10 жовтня 2022 року, коли РФ масово почала бити саме по енергетичних об'єктах, це були, мабуть, найважчі місяці... довготривалі, інколи цілодобові відключення світла. Але сьогодні вдалося відновити значну частину генерації, системи передачі та розподілу електроенергії", - повідомила вона.

Якою може бути ситуація з газом та опаленням

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук не виключає, що на українців можуть чекати відключення газу.

За його словами, теплокомуненерго також будуть обмежувати теплопостачання багатоквартирних будинків до мінімуму.

"І людям доведеться не просто вдягати светр, як радили, а, можливо, ще й шубу вдома", - наголосив він.

Інфографіка: Главред

Опалення - останні новини України

Як повідомляв Главред, глава Укренерго Віталій Зайченко говорив, що вже протягом десяти днів тепло має з'явитися в будинках по всій Україні.

Народний депутат Сергій Нагорняк заявив, що через критичну нестачу газу в Україні все частіше лунають заклики до відтермінування початку опалювального сезону.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко сказав, що в Кривому Розі можливі перебої з теплопостачанням навіть без атак з боку Росії. До групи ризику він відніс також Суми, Харків, Миколаїв та Одесу.

