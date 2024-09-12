Хочуть умиротворення: Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю

Президент надіявся, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.

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Президент запропонував лідерам Бразилії і Китаю спільно працювати над мирним планом / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський, скрін з відео

Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію уряду Луїса Інасіо Лула да Сілви щодо війни, яку розпочала країна-агресор Росія. В інтерв’ю з Metrópoles він заявив, що позиція Бразилії виглядає досить "проросійською".

Глава держави зізнався, що очікував більш енергійної позиції від бразильського колеги, а не просто "політичного умиротворення". Це стосується і китайського уряду, спільно з яким Бразилія висунула мирну пропозицію.

"У мене була хороша розмова з президентом Лулою, і я думав, що він мене зрозумів. Я був вдячний зустрічі з ним, і я був дуже відкритим, абсолютно відкритим. Я думав, ви побачите на своєму досвіді розуміння того, що відбувається, а не лише політичне умиротворення", - наголосив Зеленський. відео дня

Саму пропозицію врегулювання війни від Китаю та Бразилії президент назвав деструктивною політичною заявою, тим паче, що консультацій з Києвом щодо неї не було.

Зеленський стверджує, що пропонував бразильському президенту та китайській стороні спільно працювати над мирним планом, однак заяви та дії країн свідчать про те, що свій план Бразилія могла узгодити з агресором Росією.

Скріншот з телеграм-каналу Главред

Дивіться відео критики Зеленського позиції Бразилії та Китаю щодо миру в Україні:

"Ми ж не дурні. Для чого цей театр. Тобто ви проговорили з Росією якусь ініціативу, висунули її і кажете: "Давайте таку ініціативу". Це точно не про справедливість, не про цінності, точно без поваги до України, до територіальної цілісності, про яку так багато говорять і Китай, і Бразилія", - додав він.

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Мирне врегулювання війни в Україні

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що план перемоги України презентують перед другим Самітом миру. Він повинен вплинути на Російську Федерацію, щоб ворог вивів війська і припинив війну.

Раніше британський аналітик Белл заявив, що якщо росіянам вдасться до трьох місяців захопити Покровськ, цілком можливим буде те, що Путін покаже реальну готовність вести переговори про припинення війни.

Напередодні в Угорщині прокоментували дії українських сил на території Курської області країни-агресора Росії. Керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що угорська влада стоїть на боці досягнення "миру".

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