Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ накопичує бронетехніку: експерт розкрив два можливі сценарії розвитку подій

Руслан Іваненко
25 жовтня 2025, 19:14
217
Експерти фіксують виснаження механізованого потенціалу РФ і попереджають про можливе використання техніки.
РФ накопичує бронетехніку: експерт розкрив два можливі сценарії розвитку подій
Командування РФ економить бронетехніку / Колаж: Главред, фото: flickr

Читайте в матеріалі:

  • Чи повернеться РФ до масових механізованих штурмів
  • Куди спрямують накопичену бронетехніку
  • Чи змінить накопичення тактику ведення бойових дій

У вересні російська армія зафіксувала один із найнижчих показників втрат бойової техніки за час війни. За місяць окупанти втратили лише 68 танків і 65 бойових броньованих машин. Водночас виробництво та відновлення техніки на підприємствах ВПК РФ тривають, що свідчить про процес накопичення озброєння, зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у матеріалі для "Обозу".

"Перш за все слід пояснити, чим же викликане настільки разюче зниження втрат ОБТ і ББМ в армії країни-агресора. Ні, не з якимось високотехнологічним ривком у російському танкобудуванні, через що знищити танки стало складніше. І зовсім не з якимись новими хитромудрими тактичними прийомами російських екіпажів. Це пов'язано з тим, що ворог став на порядок менше застосовувати танки і бойові броньовані машини в ході наступальних дій", — пояснив Коваленко.

відео дня

За його словами, наразі росіяни проводять наступальні операції переважно за рахунок піхоти, підтримуваної артилерією та FPV-дронами, а у рідкісних випадках застосовують легкі транспортні засоби.

Перехід на піхотні штурми

"Повний перехід на піхотні штурми пов'язаний із колосальними втратами в бронетехніці, виснаженням механізованої компоненти та запасів техніки на складах і в центрах зберігання. У підсумку російське командування прийняло рішення про жорстку економію дефіцитних ОБТ і ББМ, повністю перейшовши на піхотні штурми, що значно збільшило кількість безповоротних санітарних втрат", — додав експерт.

Можливі сценарії використання накопиченої техніки

Коваленко зазначає, що накопичена техніка дозволить російським військам відновити боєздатність підрозділів та сформувати нові. Низькі втрати танків і ББМ у 2025 році свідчать про виснаження механізованого потенціалу російської армії та уповільнення темпів відновлення техніки через вичерпання радянських запасів.

"Результатом цього накопичення можуть стати щонайменше два сценарії. Перший — повернення РОВ (російських окупаційних військ – ред.) до наступальних дій в Україні із застосуванням великої кількості техніки, тобто класичних механізованих штурмів. Але з урахуванням kill-зони, що формується по всій лінії зіткнення, цей сценарій малоймовірний, хоча відкидати його повністю — помилково", — підкреслив аналітик.

Другий сценарій передбачає використання накопиченої техніки на новому напрямку бойових дій, де відсутні kill-зони, а ворог не знає, як ефективно застосовувати FPV-дрони та інші дешеві засоби ураження механізованих колон.

"Не виключено, що спостережуваний зараз процес накопичення бронетехніки у РОВ у майбутньому буде спрямований на європейський театр бойових дій", — додав Коваленко.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, українські десантники звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. В бою захисники ліквідували більшість окупантів, а решту взяли в полон. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, що населений пункт Торське на лівому березі річки Чорний Жеребець у Донецькій області зачищений від російських окупантів підрозділом штурмовиків 425-го полку. Це висококваліфіковані бійці, які особливо ефективно діють на "аварійних" ділянках фронту.

Крім того, штурмовики ЗСУ зайшли в Покровськ Донецької області та проводять зачистки міста. За словами начальника Управління штурмових підрозділів Валентина Манька, ситуація на напрямку найважча через концентрацію сил противника, але все під контролем.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні вторгнення Росії Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Шахеди" в небі, авіація активна: існує загроза масованого удару

"Шахеди" в небі, авіація активна: існує загроза масованого удару

20:48Війна
Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

20:16Політика
Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

19:32Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Гороскоп Таро на листопад 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - гроші, Стрільцям - успіх

Гороскоп Таро на листопад 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - гроші, Стрільцям - успіх

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

Останні новини

20:48

"Шахеди" в небі, авіація активна: існує загроза масованого удару

20:35

Зима перепише ціни на популярні продукти - що може подорожчати одразу на 30%

20:16

Сприятливі дні листопада: коли і що садити, щоб отримати ранній врожайВідео

20:16

Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

19:32

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Росія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – СтупакРосія зібралася винести всю енергетику України за зиму 2025-2026 років – Ступак
19:14

РФ накопичує бронетехніку: експерт розкрив два можливі сценарії розвитку подій

19:12

Світові прем'єри та зіркове журі: у Києві стартував кінофестиваль "Молодість"

19:10

Путін назвав мету РФ на найближчі 2 роки: що задумав КремльПогляд

18:56

"Рішення можна знайти дуже швидко": у Путіна назвали три умови завершення війниВідео

Реклама
18:55

Росіяни запустили ракети прямо по місцю прильоту: на Дніпропетровщині загинув рятувальникФото

18:13

ЗСУ зачистили стратегічну точку: чому результат може змінити баланс сил

18:12

"Божественне одкровення": у ці три дати народжуються люди з мудрістю минулих життів

17:41

Як українською сказати "веснушки" - названо єдину правильну відповідьВідео

17:17

США готують нові санкції проти Росії - Reuters

17:15

Хто очолить Динамо у разі нових невдач: несподіваний кандидат на крісло тренера

16:48

Топ-3 причини "немає що вдягнути": як поєднувати речі в осінньому гардеробіВідео

16:35

Коли в оселях українців з'явиться тепло - у Міненерго відповіли

16:32

Приклеїв і забув: як просто і дешево утеплити дверіВідео

16:28

Три ключі до миру: Буданов назвав фактори для завершення війни

16:20

Під землею опинилося майже 500 людей: РФ вдарила по шахті на Дніпропетровщині

Реклама
16:15

У Москві мігранти влаштували масову бійку з лопатами та камінням - деталіВідео

16:09

Розгромлено і взято в полон масу росіян: ЗСУ звільнили важливий населений пунктВідео

15:47

Гетманцев упродовж багатьох років лобіює різноманітні пільги близькому лотерейному бізнесу - політолог

15:38

Росія не може захистити себе: Буданов заявив про нову стратегію України

15:23

"Слава Богу не прийшлось": учасниця "Холостяка" осоромила Цимбалюка

15:06

"Саміт Інноваторів": виступи Руслана Ігоровича, Акіма Галімова і Алана Бадоєва і не тільки тепер ексклюзивно на Київстар ТБ

14:56

Чим не можна чистити пластикові труби: сантехніки назвали найгірші засоби

14:48

Бензин в каністрі не вічний: водіям назвали реальний термін придатності пальногоВідео

14:45

ХАМАС передасть Сектор Гази під контроль "уряду технократів" - ЗМІ

14:43

Найближчим часом буде обстріл: монітори дають підвищений рівень загрозиФото

14:24

Росія випустила близько 770 балістичних ракет: Зеленський різко висловився про обстрілиФото

14:14

Бюро економічної безпеки та Рада бізнес-омбудсмена об’єднують зусилля для протидії тіньовим схемам

14:10

"Доця подарувала мамі": Сумська розкрила секрет стрункої фігури

14:01

Потрібен мораторій на удари: у Києві відбулася конференція щодо продовольчої безпеки

14:00

Цвіте і родить цілий рік: як виростити лайм із кісточок удомаВідео

13:54

Джолі та Пітт можуть незабаром опинитися знову разом

13:36

РФ придумала нову методичку для "промивання мізків" дітей в окупації - ГУР

13:31

"Померла, вся Росія в жалобі": з'явилися новини про Клару Новікову

13:23

"Відкрили інший напрямок": відомо, де окупанти задіюють нову тактику

13:15

Собчак із сином зібралася тікати з терористичної Росії

Реклама
12:59

Китайський гороскоп на завтра 26 жовтня: Драконам - сум, Собакам - успіх

12:55

"Путін — ідеал чоловіка": Бужинська зізналась, від чого страждала закордоном

12:31

У "Резерв+" з'явилися два нові види відстрочки: хто має на неї право

12:15

Кульмінаційна фаза року: з понеділка курс валют може значно змінитися

12:10

Дерев'яні меблі "пожовкли": як за один день прибрати старомодний відтінок

12:10

У Росії з'явилася реактивна крилата ракета: Сергій Флеш - про далекобійні КАБ

11:57

Отруєння: путініст Лепс раптово зліг у лікарнюВідео

11:50

Чому 26 жовтня не можна фізично працювати: яке церковне свято

11:25

Доля двох великих міст вирішиться до кінця року: військовий натякнув на втрати територій

11:23

Простягається на сотні кілометрів: в Україні розташована найбільша печера світуВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиНапоїСвяткове менюПрості страви
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти