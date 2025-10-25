РФ накопичує бронетехніку: експерт розкрив два можливі сценарії розвитку подій

Експерти фіксують виснаження механізованого потенціалу РФ і попереджають про можливе використання техніки.

https://glavred.net/war/rf-nakaplivaet-bronetehniku-ekspert-raskryl-dva-vozmozhnyh-scenariya-razvitiya-sobytiy-10709591.html Посилання скопійоване

Командування РФ економить бронетехніку / Колаж: Главред, фото: flickr

Читайте в матеріалі:

Чи повернеться РФ до масових механізованих штурмів

Куди спрямують накопичену бронетехніку

Чи змінить накопичення тактику ведення бойових дій

У вересні російська армія зафіксувала один із найнижчих показників втрат бойової техніки за час війни. За місяць окупанти втратили лише 68 танків і 65 бойових броньованих машин. Водночас виробництво та відновлення техніки на підприємствах ВПК РФ тривають, що свідчить про процес накопичення озброєння, зазначає військово-політичний оглядач Олександр Коваленко у матеріалі для "Обозу".

"Перш за все слід пояснити, чим же викликане настільки разюче зниження втрат ОБТ і ББМ в армії країни-агресора. Ні, не з якимось високотехнологічним ривком у російському танкобудуванні, через що знищити танки стало складніше. І зовсім не з якимись новими хитромудрими тактичними прийомами російських екіпажів. Це пов'язано з тим, що ворог став на порядок менше застосовувати танки і бойові броньовані машини в ході наступальних дій", — пояснив Коваленко. відео дня

За його словами, наразі росіяни проводять наступальні операції переважно за рахунок піхоти, підтримуваної артилерією та FPV-дронами, а у рідкісних випадках застосовують легкі транспортні засоби.

Перехід на піхотні штурми

"Повний перехід на піхотні штурми пов'язаний із колосальними втратами в бронетехніці, виснаженням механізованої компоненти та запасів техніки на складах і в центрах зберігання. У підсумку російське командування прийняло рішення про жорстку економію дефіцитних ОБТ і ББМ, повністю перейшовши на піхотні штурми, що значно збільшило кількість безповоротних санітарних втрат", — додав експерт.

Можливі сценарії використання накопиченої техніки

Коваленко зазначає, що накопичена техніка дозволить російським військам відновити боєздатність підрозділів та сформувати нові. Низькі втрати танків і ББМ у 2025 році свідчать про виснаження механізованого потенціалу російської армії та уповільнення темпів відновлення техніки через вичерпання радянських запасів.

"Результатом цього накопичення можуть стати щонайменше два сценарії. Перший — повернення РОВ (російських окупаційних військ – ред.) до наступальних дій в Україні із застосуванням великої кількості техніки, тобто класичних механізованих штурмів. Але з урахуванням kill-зони, що формується по всій лінії зіткнення, цей сценарій малоймовірний, хоча відкидати його повністю — помилково", — підкреслив аналітик.

Другий сценарій передбачає використання накопиченої техніки на новому напрямку бойових дій, де відсутні kill-зони, а ворог не знає, як ефективно застосовувати FPV-дрони та інші дешеві засоби ураження механізованих колон.

"Не виключено, що спостережуваний зараз процес накопичення бронетехніки у РОВ у майбутньому буде спрямований на європейський театр бойових дій", — додав Коваленко.

Ситуація на фронті - новини за темою

Як повідомляв Главред, українські десантники звільнили населений пункт Сухецьке у Покровському районі Донецької області. В бою захисники ліквідували більшість окупантів, а решту взяли в полон. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Нагадаємо, що населений пункт Торське на лівому березі річки Чорний Жеребець у Донецькій області зачищений від російських окупантів підрозділом штурмовиків 425-го полку. Це висококваліфіковані бійці, які особливо ефективно діють на "аварійних" ділянках фронту.

Крім того, штурмовики ЗСУ зайшли в Покровськ Донецької області та проводять зачистки міста. За словами начальника Управління штурмових підрозділів Валентина Манька, ситуація на напрямку найважча через концентрацію сил противника, але все під контролем.

Читайте також:

Про персону: Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред