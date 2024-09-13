'Мирний план' Китаю і Бразилії: Пекін відповів на критику Зеленського

У МЗС Китаю розповіли подробиці про китайсько-бразильський "консенсус".

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Пекін відповів на критику свого "мирного плану" щодо України / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Прессекретарка Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін прокоментувала критичну оцінку президента України Володимира Зеленського китайсько-бразильського "консенсусу з шести пунктів" щодо врегулювання в Україні.

Пекін взяв до уваги заяву української сторони, але продовжить діяти на основі саме цієї мирної ініціативи, повідомляє Укрінформ.

За словами офіційного представника МЗС Китаю, першочерговим пріоритетом є деескалація конфлікту.

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"Тому в ініціативі Китаю та Бразилії з шести пунктів першим міститься заклик до відповідних сторін утримуватися від розширення лінії фронту та посилення бойових дій, а також уникати кроків, які можуть спровокувати загострення на фронті", - зазначила вона.

Китайська чиновниця також говорить про те, що в китайсько-бразильському "консенсусі" йдеться також про неприпустимість застосування в конфлікті ядерної зброї або нанесення ударів по атомних електростанціях.

За її словами, Китай і Україна підтримують тісні контакти з відповідних питань, зокрема щодо китайсько-бразильського "консенсусу з шести пунктів".

Мао Нін додала, що Китай продовжить сприяти мирному діалогу і переговорному процесу та відіграватиме конструктивну роль у політичному врегулюванні конфлікту.

Позиція Китаю щодо війни в Україні На початку березня міністерство закордонних справ Китаю заявило, що переговори будуть єдиним способом припинити бойові дії в Україні. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляв, що в завершенні війни Росії та України ключову роль може зіграти Китай, оскільки у КНР - "особливі відносини" з РФ. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Китай може посилити військову підтримку Росії, адже Пекін зацікавлений у тому, щоб війна закінчилася якомога швидше. За його словами, у китайців складна економічна ситуація, їм байдуже, яким шляхом відбудеться завершення війни, тож у КНР розраховують, що чим швидше вона закінчиться, тим скоріше почнеться пожвавлення китайської економіки. Жданов додав, що переговори можуть тривати нескінченно.

Раніше Володимир Зеленський розкритикував "мирну" позицію Бразилії та Китаю. Президент сподівався, що його бразильський колега зрозумів позицію України, однак на практиці країна підтримує Росію.

Нагадаємо, Зеленський зробив заяву щодо Китаю після поїздки Кулеби. Президент розповів подробиці переговорів із Китаєм щодо миру в Україні.

Як повідомлялося раніше, Україна все одно розраховує на дипломатичне сприяння Китаю в майбутніх переговорах із Росією. Зеленський, наприклад, зазначав, що у Пекіна є важелі тиску на Путіна, щоб посадити його за стіл переговорів.

/ Інфографіка: Главред

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