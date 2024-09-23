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Курська область і не тільки: у The Times назвали 4 пункти плану перемоги Зеленського

Анна Ярославська
23 вересня 2024, 11:21
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Володимир Зеленський хоче "захистити від Трампа" американську підтримку України.
Курська область і не тільки: у The Times назвали 4 пункти плану перемоги Зеленського
План Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів - їх він представить Байдену / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський представить главі Білого дому Джо Байдену план перемоги, який передбачає всього чотири пункти, зокрема й продовження операції ЗСУ в Курській області.

Як пише The Times, Зеленський вирушає на Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку, а потім до Вашингтона, щоб представити план перемоги, покликаний змусити Росію почати переговори з Україною.

Що включає в себе план перемоги Зеленського

За даними The Times, план Зеленського складається з чотирьох ключових пунктів:

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  • запит на західні гарантії безпеки, схожі з пактом про взаємну оборону, укладеним у межах членства в НАТО;
  • продовження операції України в Курській області Росії з метою отримання територіального козиря;
  • запит на "конкретні" сучасні види озброєння;
  • міжнародна фінансова допомога для української економіки.

Видання зазначає, що Зеленський хоче "захистити від Трампа" американську підтримку України після пропозицій кандидата від Республіканської партії про те, що конфлікт можна завершити, запропонувавши країні-агресору Росії територіальні поступки.

Президент України сказав, що план потребує швидкої підтримки президента Байдена та інших західних лідерів, щоб Україна могла почати переговори до кінця року з позиції сили.

"Я думаю, що це історична місія. Давайте зробимо все це сьогодні, поки всі чиновники, які хочуть перемоги України, перебувають на офіційних посадах", - сказав Зеленський.

Крім Байдена Зеленський збирається презентувати свій план кандидатам на пост президента США - віцепрезиденту, демократці Камалі Гарріс і республіканцю Трампу.

Зазначимо, офіційно план Зеленського поки не оприлюднено.

Курська область і не тільки: у The Times назвали 4 пункти плану перемоги Зеленського
Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред ​

Візит Зеленського до США

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США разом із першою леді Оленою Зеленською. Спочатку він відвідає Пенсильванію, потім Нью-Йорк і Вашингтон.

Віцепрезидентка США і кандидатка в президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні. Крім того, в українського лідера ймовірно відбудеться зустріч з ексглавою Білого дому Дональдом Трампом.

Президент Володимир Зеленський напередодні візиту до США поспілкувався з українськими журналістами. Гарант розповів про те, що Україна буде готова говорити з країною-агресором Росією на базі свого плану перемоги, поділився очікуваннями від зустрічі з очільником Білого дому Джо Байденом та кандидаткою на посаду американського президента Камалою Гарріс, анонсував зустріч із Дональдом Трампом та пояснив, як Курська операція вирішує завдання на полі бою. Основні заяви президента читайте в матеріалі: План перемоги України та переговори з РФ: головні заяви Зеленського перед візитом до США.

Формула миру Зеленського

Формула миру Зеленського - ініціатива глави держави, згідно з якою війна Росії проти України може бути завершена політичним шляхом при дотриманні низки умов.

Президент України презентував "формула миру" на засіданні Радбезу ООН в Нью-Йорку восени 2023 року.

"Формула миру" зосереджена на відновленні територіальної цілісності держави. Її два основних пункти:

  • повне виведення всіх російських військових формувань в кордонах України 1991 року;
  • повне повернення Україні ефективного контролю над усім держкордоном.

Крім того, країна-агресор Росія повинна виплатити Україні репарації, звільнити всіх полонених і депортованих і остаточно припинити ескалацію.

"Формулу миру" України підтримують 66 держав, серед них присутні і країни Глобального півдня.

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