Росія не може захистити себе: Буданов заявив про нову стратегію України

Керівник ГУР зазначив, що удари вглиб РФ ефективні завдяки слабким місцям у російській ППО.

https://glavred.net/war/rossiya-ne-mozhet-zashchitit-sebya-budanov-zayavil-o-novoy-strategii-ukrainy-10709531.html Посилання скопійоване

Україна кардинально змінила підхід до війни / Колаж: Главред, фото: 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта, ГУР

Ключові тез Буданова:

Україна кардинально змінила тактику ведення війни

Удари вглиб РФ паралізували нафтову галузь та зірвати роботу "оборонки" ворога

РФ не може захистити всі свої об’єкти через величезну територію

Україна кардинально оновила підхід до ведення війни. Глибокі удари по території Росії вже приносять помітні результати. Про це заявив керівник ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю Il Foglio.

За його словами, тепер Україна поєднує оборону на фронті з точковими ударами по стратегічних цілях у глибокому тилу противника. Це стало можливим завдяки поєднанню технологічних інновацій, нових методів планування операцій, більш гнучкого мислення українського командування.

відео дня

"Глибокі удари зосереджені у двох напрямках. Перший - суттєво паралізувати видобуток та переробку російської нафти, які є основним джерелом доходів бюджету РФ. Другий - цілеспрямовані атаки на оборонну промисловість та компанії, що виробляють зброю і техніку для армії", - розповів керівник ГУР.

За даними видання, нещодавно українські безпілотники успішно атакували Брянський хімічний завод, який виробляє порох, вибухівку та ракетне паливо, а також нафтопереробний завод у Дагестані. Буданов зазначив, що удари стали можливі завдяки слабким місцям у російській системі ППО.

"Коли ви обходите систему, розгорнуту вздовж нашого кордону, польоти наших безпілотників над Росією проходять без проблем", - сказав він.

Буданов додав, що попри намагання Кремля збільшити кількість засобів протиповітряної оборони, Росія фізично не здатна захистити величезну кількість своїх стратегічних об’єктів.

"Обсяги Росії занадто великі, щоб захистити все", - наголосив генерал-лейтенант.

Водночас, за словами керівника ГУР, Кремль намагається уникнути економічної кризи, збільшуючи експорт сирої нафти та скрапленого газу.

"Ми створюємо проблеми для темпів російського військового виробництва", - наголосив Буданов.

Чи отримає Україна Томагавки - думка експерта

Керівник Центру досліджень Росії, колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко в коментарі Главреду заявив, що тема постачання в Україну крилатих ракет Tomahawk не вичерпана, однак її не варто обговорювати публічно. За словами дипломата, публічні заяви можуть ускладнити переговорний процес і поставити під загрозу чутливі домовленості.

"Ці ракети нам, безумовно, потрібні... Але одних Tomahawk замало - вони мають бути частиною комплексу знищення російських об'єктів. Якщо ми застосуємо комплексний підхід, тобто Tomahawk, дрони, розвідка тощо, тоді отримаємо результат", - сказав Огризко.

Ракети Tomahawk / Інфографіка: Главред

Удари вглиб РФ - новини за темою

Як повідомляв Главред, 24 жовтня президент Зеленський заявив, що Росія прагне створити гуманітарну катастрофу в Україні цієї зими, продовжуючи масовані удари по енергетичній інфраструктурі. Він підкреслив, що Путін не планує припиняти війну.

Також 23 жовтня Зеленський заявив, що Україна може отримати американські крилаті ракети Tomahawk, однак наразі їх у ЗСУ ще немає. Він також підкреслив, що Україна ніколи не використовувала американську далекобійну зброю для ударів по території Росії — лише по цілях на окупованих територіях.

Крім цього, 22 жовтня видання WSJ повідомило, що адміністрація Трампа зняла обмеження на удари України по території Росії західними ракетами дальньої дії. Тепер для цього не потрібне погодження міністра оборони США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред