Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Ангеліна Підвисоцька
25 жовтня 2025, 19:32
Погода у Чернігові буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до +4 градусів.
Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / фото: pexels

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 26 жовтня
  • Де температура повітря опуститься до 0 градусів
  • Коли повернуться дощі та сніг

Погода в Україні 26 жовтня буде місцями дощовою та сніжною. У цей день навіть очікуються дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності у багатьох областях через сильні дощі з грозами.

"25 жовтня вночі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі; в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях грози I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 26 жовтня опадів поменшає. Температура повітря підвищиться до 12-17 градусів тепла, а на півдні буде +19 градусів.

Хто така Наталка Діденко / Главред

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 26 жовтня

В Україні 26 жовтня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують дощі в Україні, крім східних, південних, Кіровоградської, Дніпропетровської областей. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. У Карпатах будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°. В Карпатах невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +4

За даними meteoprog, 26 жовтня в Україні буде прохолодно. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+18 градусів. Найнижча температура буде у Чернігівській області. Там температура повітря опуститься до +4...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / фото: meteoprog

Погода 26 жовтня у Києві

У Києві 26 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ. Вітер в цей день буде південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні - новини за темою

Як писав Главред, впродовж цього тижня українці можуть очікувати на невелике потепління, однак синоптики попереджають - до кінця жовтня температурний фон знову може знизитися.

Тим часом синоптикиня Наталія Діденко зазначала, що погода в Україні у середу, 22 жовтня, буде без якихось особливих опадів, але можливі заморозки.

Про заморозки у східних областях попереджали і в Укргідрометцентрі. У цих регіонах на 23 жовтня оголосили штормове попередження.

Про джерело: Укргідрометцентр

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

погода прогноз погоди Укргідрометцентр Наталія Діденко Погода в Україні погода в Києві Погода на завтра Погода на сьогодні погода завтра
"Шахеди" в небі, авіація активна: існує загроза масованого удару

"Шахеди" в небі, авіація активна: існує загроза масованого удару

20:48Війна
Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

20:16Політика
Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

Погода погіршиться, піде сніг: синоптики дали новий прогноз

19:32Синоптик
Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 25 жовтня (оновлюється)

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Гороскоп на завтра 26 жовтня: Овнам - море компліментів, Близнюкам - зміни

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Три знаки зодіаку скоро почнуть нове життя: хто отримає від долі важливе послання

Гороскоп Таро на листопад 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - гроші, Стрільцям - успіх

Гороскоп Таро на листопад 2025: Терезам - зміни, Скорпіонам - гроші, Стрільцям - успіх

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

"Із втратою Покровська у нас уже змирилися": експерт назвав наступні цілі росіян

