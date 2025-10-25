Світові прем'єри та зіркове журі: у Києві стартував кінофестиваль "Молодість"

У рамках конкурсних і позаконкурсних секцій представлено добірку сучасних українських фільмів.

Кінофестиваль "Молодість" стартував у столиці України

54-й Київський міжнародний кінофестиваль "Молодість" стартував у столиці України. У міжнародному, національному, альтернативному конкурсах і позаконкурсній програмі фестивалю представлено 158 фільмів із 59 країн. Про це повідомляє прес-служба кінофестивалю.

У традиційній програмі "Фестиваль фестивалів" на КМКФ "Молодість" зібрані найяскравіші фільми року - лауреати Канн, Локарно, Венеції, Берлінале, SUNNY BUNNY і Sundance.

У репертуарі "Фестивалю фестивалів", зокрема, переможець міжнародного конкурсу ігрових фільмів кінофестивалю Sundance "Плоди опунції" (режисер Роган Парашурам Канаваде, Індія), а також роботи Шьо Міяке (Японія) "Подорож і повсякденність" (головний приз у Локарно) і Вітаутаса Каткуса (Литва) "Гість" (приз за режисуру в Карлових Варах).

Шанувальники класика "румунської нової хвилі" Раду Жуде зможуть переглянути одразу дві його нові стрічки - "Континенталь '25" (приз міжнародного журі "Срібний ведмідь" за найкращий сценарій на Берлінале) і "Дракула" (світова прем'єра на кінофестивалі в Локарно в серпні цього року).

Крім того, на "Молодості" відбудеться світова прем'єра фільму "Якщо ми більше не зустрінемося" режисерів Ноаза Деша, Бо Віллімона і Петра Верзилова, який воює проти російських агресорів на боці України у складі Російського добровольчого корпусу.

У рамках конкурсних і позаконкурсних секцій представлено добірку сучасних українських фільмів. У міжнародному конкурсі (повні метри) відбудуться світові прем'єри двох українських фільмів: "Наш дім у вогні" Олесі Білецької та "Втомлені" Юрія Дуная. До національного конкурсу увійшло 17 короткометражних стрічок. У позаконкурсній секції "Спеціальні події" відбудеться показ фільму культового українського режисера Сергія Маслобойщикова "Яса". У програмі також - новий фільм українського режисера анімації Микити Лиськова "Київський торт".

Журі 54-ї "Молодості" об'єднує відомих художників, продюсерів і критиків з України та світу. До складу міжнародного журі увійшли Валерія Сочивець, Йоанна Лапінська, Лука Чічовані, Антуан Аржаковський і Любов Якимчук. Національний конкурс судитимуть Гала Козютинська, Джузеппе Гарау та Х. Д. Фернандес Молеро. Документальний конкурс оцінюватимуть Йоланд Зоберман, Володимир Мула і Тор Фоссе. Окрему нагороду визначать члени Спілки кінокритиків України - Яна Дудко, Олександр Гусєв та Ігор Кромф.

Володар Гран-прі за найкращий фільм Міжнародної конкурсної програми отримає грошову винагороду в розмірі 5 000 доларів США та традиційну статуетку фестивалю - "Скіфського оленя". Найкращий фільм документального конкурсу отримає грошовий приз $2000.

Локаціями фестивалю, який триватиме до 2 листопада, стали кінотеатр "Жовтень" і Будинок кіно.

Кінофестиваль "Молодість" Історія фестивалю почалася 1970 року - з дводенного огляду короткометражних фільмів, знятих студентами кінематографічного факультету Київського державного інституту. Незабаром фестиваль трансформувався у великий огляд фільмів з усієї країни, а також із Грузії, Вірменії. З 1975 року до конкурсу допускають не тільки студентські роботи, а й повнометражні ігрові кінострічки. У 1990-х фестиваль став міжнародним. Фестиваль "Молодість" має статус міжнародного спеціалізованого заходу, присвяченого дебютному кіно згідно з реєстрацією Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів (FIAPF). Генеральним директором фестивалю є Андрій Халпахчі.

