Україна отримає 150 літаків "Гріпен": уже відомо, коли з'являться перші

Ці літаки можуть закрити українське небо від ворожих атак.

https://glavred.net/politics/ukraina-poluchit-150-samoletov-gripen-uzhe-izvestno-kogda-poyavyatsya-pervye-10709597.html Посилання скопійоване

Зеленський анонсував отримання літаків Грипен / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, ОП

Що відомо:

Україна може отримати 150 літаків "Грівен"

Перші літаки можуть з'явитися в Україні вже у 2026 році

Україна може отримати 150 бойових літаків "Гріпен". Очікується, що перші прибудуть до країни вже у 2026 році. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Україна збільшує свою бойову авіацію разом зі Швецією. Зеленський вважає це історичним досягненням.

відео дня

"Зараз історичний крок - домовленість зі Швецією про бойові літаки "Гріпен", і це хороший вибір. Ми розраховуємо на 150 таких літаків для України, і перші мають з'явитися наступного року", - написав президент.

Ці літаки зможуть захистити українське небо на всі 100%, каже Зеленський.

"Такої масштабної угоди щодо бойової авіації для України ще не було. Історичне досягнення. Працюємо, щоб повністю реалізувати. Швеція, дякую", - додав президент.

Військова допомога - думка експерта

Політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в інтерв'ю Главреду розповів, що підтримка України з боку США та Європи триває. Головним партнером все ж залишається Євросоюз. Від країн надходить не тільки фінансування, а й військова допомога.

Україна також почала купувати американську зброю, а розплачується європейськими грошима.

"Україна купує американську зброю за європейські гроші. Ба більше, на зустрічі у Вашингтоні, яка відбулася 18 серпня, йшлося про дуже великий обсяг військових закупівель - на 90-100 мільярдів доларів. Йдеться про зброю стримування, яка розглядається на перспективу як одна з гарантій безпеки для України. Така вагома військова і фінансова підтримка наших партнерів - це теж козир, який не дозволяє Росії виграти цю війну", - сказав Фесенко.

Літаки та зброя для України - новини за темою

Як повідомляв Главред, Україна підписала угоду зі Швецією про придбання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів Gripen. Президент Зеленський і прем'єр Швеції Крістерссон домовилися про наміри постачання літаків, які дозволять зміцнити повітряні сили України.

Також Зеленський заявив 23 жовтня, що в Україні поки що немає крилатих ракет Tomahawk, але вони можуть з'явитися.

Крім цього, остаточного рішення щодо Томагавків для України не ухвалено. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Трамп "почув" запит України, однак стурбований питаннями безпеки США.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред