Зима перепише ціни на популярні продукти - що може подорожчати одразу на 30%

Руслана Заклінська
25 жовтня 2025, 20:35
Найбільше подорожчання прогнозують для товарів, що потребують охолодження.
Зима перепише ціни на популярні продукти - що може подорожчати одразу на 30%
Через удари РФ ціни на продукти можуть злетіти / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • Через удари РФ по енергетиці можливі відключення світла і подорожчання продуктів
  • Ціни на молочні вироби, м’ясо, яйця і хліб можуть зрости на 10–30%
  • Малий бізнес постраждає найбільше

Російські удари по енергетичній інфраструктурі можуть спричинити перебої з електропостачанням в Україні. Це може вплинути на вартість продуктів харчування, особливо тих, що потребують постійного холоду та енергії під час виробництва. Про це пише AgroNews.

Ціни на товари, виробництво або зберігання яких залежить від електроенергії, можуть зрости від 10% до 30% залежно від тривалості відключень. Під найбільшою загрозою - молочна продукція, м’ясо, яйця та хліб, оскільки вони потребують постійної роботи холодильного та виробничого обладнання.

"Борщовий набір, якщо й подорожчає, то незначно - пару гривень, які особливої погоди споживачам не зроблять. Україна має відкриті кордони й активно імпортує овочі", - вважає виконавча директорка Української асоціації виробників картоплі Оксана Руженкова.

Чи впливають на ціни генератори та графіки відключень

Минулого року ціни зростали через використання генераторів, вартість пального для яких закладалася у ціну продукції. Масштаб подорожчання залежить від графіків відключень. За даними видання, короткі вимкнення світла кілька разів на тиждень піднімуть ціни до 7%, а щоденні відключення по 8 годин можуть збільшити ціну продуктів до 30%.

Експерт з економічних питань Олександр Охріменко пояснює, що великі компанії харчової промисловості вже навчилися адаптуватися. Багато компаній мають власні генератори або альтернативні джерела енергії.

"Багато підприємств харчової промисловості мають своє автономне енергетичне забезпечення. Причому деякі виготовляють енергію із відходів. Якщо це маленький виробник, то в нього можуть бути проблеми. А у великих виробників зараз проблем з енергією не існує", - запевнив Охріменко.

Удари по залізничній та транспортній інфраструктурі не матимуть суттєвого впливу на продовольчі ціни, пояснює Оксана Руженкова. Більшість імпорту та внутрішніх перевезень відбувається автотранспортом, тож відключення залізниці не критичні.

Яка роль імпорту

За словами Руженкової, Україна активно закуповує молочну продукцію в Європі, що стримує ціни всередині країни.

"Навіть якщо власний виробник хотів би підняти ціну, він не зможе через прийнятні європейські ціни", - зазначила вона.

Щодо курятини та м’яса, обмеження на експорт вплинуть на внутрішній ринок.

"У будь-якому випадку ТОП-3 виробників курятини (МХП, "Агро-Овен" та Avesterra Group) зможуть забезпечувати і українського споживача, і зарубіжного. Головне, щоб власний покупець встигав купувати м`ясо і споживати до відключень світла", - наголосила експертка.

Потенційне подорожчання, за прогнозом Руженкової, складе 5-10 гривень. Найвищі ціни на продукти слід чекати під Новий рік та Різдво.

Водночас Антимонопольний комітет України контролюватиме ціноутворення під час кризових ситуацій, як це було під час Covid чи минулих відключень електроенергії.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні
Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Які овочі незабаром подорожчають - думка експерта

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Павло Коваль попередив, що в Україні кілька продуктів відчутно подорожчають. За його прогнозом, вартість деяких овочів зросте на 5-6 гривень. Мова йде про моркву, буряк, цибулю, капусту та часник.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Україні знижуються закупівельні ціни на молоко-сировину - за місяць вони впали в середньому на 15-20 копійок. Причиною здешевлення стали низький попит від переробників, великі запаси продукції на складах та падіння світових цін.

Також цього тижня в Україні подорожчали огірки. Ціни зросли в середньому на 21% і становлять 90-110 грн/кг.

Крім цього, третій тиждень поспіль зростають ціни на тепличні помідори в Україні. Наразі кілограм коштує 80-90 грн, що на 14% дорожче, ніж минулого тижня.

Про джерело: AgroNews

AgroNews — це інформаційно-аналітичний ресурс, що спеціалізується на висвітленні новин та подій в аграрному секторі України. Портал надає актуальну інформацію про сільське господарство, агротехніку, розвиток галузі, законодавчі зміни, ціни на сільськогосподарську продукцію, а також аналітичні матеріали та коментарі експертів.

продукти харчування ціни на продукти новини України
