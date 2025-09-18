Величезний стовп диму та пожежа: українські дрони зупинили роботу НПЗ в Росії

Одне з підприємств розташоване за 1400 кілометрів від кордону з Україною.

Удар по нафтохімічному комплексі / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Дрони атакували нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім"

Підприємство вважається одним із найбільших нафтохімічних заводів Росії

Також підрозділами ССО було уражено Волгоградський НПЗ

Невідомі дрони атакували нафтохімічний комплекс "Газпром нафтохім" у Салаваті в російському Башкортостані. На місці виникла пожежа. Про це повідомили російські телеграм-канали.

Губернатор Башкортостану Радій Хабіров заявив, що атаку здійснили два безпілотники.

За його словами, загиблих та постраждалих немає. Ступінь ушкоджень з’ясовується.

"Наразі ліквідуємо пожежу, всі служби на місці", - написав він.

Мережею ширяться кадри з пожежею. Імовірно, під удар потрапила установка первинної переробки сирої нафти.

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко також писав про удар по нафтохімічному комплексі.

"Салават, Башкортостан. 1400 км від України. Дрони уразили "Газпром нафтохім"", - йдеться у повідомленні.

Він також опублікував фото пожежі на підприємстві.

Варто додати, що підприємство вважається одним із найбільших нафтохімічних заводів Росії, що входить до структури "Газпрому". Там виробляють рідке паливо, бутилові спирти, поліетилен високої щільності, азотні добрива. Потужність комплексу - 11,7 млн тонн нафти на рік.

Удар по Волгоградському НПЗ

Крім того, Сили спеціальних операцій повідомили, що у ніч на 18 вересня підрозділами ССО було уражено Волгоградський НПЗ, що в Волгоградській області РФ.

Зазначається, що Волгоградський НПЗ задіяний у забезпеченні потреб збройних сил ворога. Цей НПЗ є найбільшим виробником ПММ в Південному федеральному окрузі РФ. Щорічний об’єм переробки складає 15,7 млн тонн, що становить 5,6 % від всієї переробки нафти в РФ.

"За попередньою інформацією, зупинено роботу НПЗ. Сили спеціальних операцій продовжують завдавати асиметричних дій з метою зупинки ворога", - йдеться у повідомленні.

Російські НПЗ / інфографіка: Главред

Удари по НПЗ в РФ

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній говорив, що ефект від українських ударів по портах і НПЗ Росії дуже суттєвий.

"Для РФ усе це дуже боляче, оскільки б'є по її нафтопереробці та можливості забезпечувати себе паливом. А з початком осені та зниженням температур попит на паливо, звісно ж, зростатиме", - наголосив він.

Удари по Росії - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 18 вересня в Росії прогриміли вибухи після масованої атаки дронів. Було зафіксовано "приліт" у Гуково в Красносулинському районі. Там після вибухів зникло світло.

У ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.

У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань пролунала серія вибухів, після чого в небо піднявся густий стовп чорного диму та спалахнула пожежа. Ймовірною ціллю став Рязанський нафтопереробний завод. Місцеві жителі писали в соцмережах, що після атаки об’єкт загорівся.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

