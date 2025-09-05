Заграва у небі та стовп чорного диму: БпЛА потужно атакували "жирну" ціль у РФ

У мережі з'явилися відео та фото з місця події, що підтверджують масштабну пожежу.

Рязань атаковано дронами / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Exilenova+

Що трапилося:

У Рязані вночі пролунали вибухи та спалахнула пожежа

Російські ЗМІ повідомляють про пожежу на НПЗ у Рязані

У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань пролунала серія вибухів, після чого в небо піднявся густий стовп чорного диму та спалахнула пожежа. За кілька годин до цього місцеві ресурси повідомляли про загрозу атаки безпілотників.

За даними російських ЗМІ, ймовірною ціллю став Рязанський нафтопереробний завод. Місцеві жителі писали в соцмережах, що після атаки об’єкт загорівся.

"У Рязані після атаки БпЛА горить НПЗ, повідомляють місцеві жителі", — писали росЗМІ.

У мережі з’явилися фото та відео з місця події, де чітко видно масштабне займання.

Близько першої години ночі в Рязанській області було оголошено повітряну тривогу. Вже о 01:30 місцеві медіа почали повідомляти про вибухи та пожежу в одному з районів міста.

"Як розповіли місцеві, кілька гучних "хлопків" прогриміли на південній околиці міста близько 01:15 ночі. Після цього очевидці стали повідомляти, що бачать заграву у небі та стовп густого чорного диму", — писали росЗМІ.

На момент публікації офіційних заяв щодо ураження НПЗ від російської влади не надходило, коментарів про атаку безпілотників також не було.

Водночас командувач СБС "Мадяр" підтвердив нічні удари по Рязанському НПЗ і наголосив, що операцію в Рязані здійснили оператори 14 полку разом з бійцями ССО, ГУР та інших підрозділів СОУ.

"Мадяр" підтвердив удари по НПЗ у Рязані / фото: тг-канал Главред

Удари по російським НПЗ - думка експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній, відповідаючи на запитання, чи Україна здатна поховати російську енергетику, висловив думку, що нам потрібно нарощувати виробництво далекобійних засобів ураження і добивати.

"Ви ж бачите, що завдаються удари по Усть-Лузі, отже, у нас є можливості дотягнутися туди. Військові завжди виходять із найгірших сценаріїв і з тих ресурсів, які надає економіка. Якщо економіка надасть достатньо ресурсів, наші удари стануть сильнішими та інтенсивнішими", - заявив експерт в розмові з Главредом.

Вибухи та удари по цілям Росії - що відомо

Главред писав, що партизани Атеш допомогли знищити ключову нафтобазу в Луганську. Таким чином український підпільний рух продовжує успішно руйнувати лінії постачання російських військ на окупованих землях.

Українська компанія Fire Point представила на міжнародній виставці MSPO в Польщі дві нові балістичні ракети - FP-7 і FP-9.Ракети мають бойову частину вагою 800 кг, така дальність польоту дозволяє їм досягти Москви.

Економічний експерт Тарас Загородній дав свій розлогий аналіз, чи може війна підібратися до серця Росії – Москви та Петербурга. На його думку, Україна має активніше завдавати ударів вглиб Росії.

Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

