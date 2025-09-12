Одна з наймасованіших атак від початку війни: у РФ - вибухи, спалахнули пожежі

Коротко:
- У Смоленську дрони атакували нафтову компанію "Лукойл"
- У Ленінградській області - пожежа в порту
У ніч на 12 вересня в країні-агресорі РФ заявили про масовану атаку безпілотників. Зокрема, вибухи чули в Смоленську, під Москвою і в Ленінградській області.
Губернатор Смоленської області РФ Василь Анохін заявив про масовану атаку дронів.
"Наразі працюють системи ППО Міністерства оборони Росії для відбиття повітряної атаки ЗСУ", - написав він у Telegram.
За його словами, "збито і подавлено 42 БПЛА".
У небі російського Смоленська було видно спалахи. Очевидці також опублікували кадри вибухів і пожежі.
Telegram-канал Exilenova+ опублікував відео, на якому очевидці заявляють про атаку безпілотників на об'єкти російської нафтової компанії "Лукойл".
Дивіться відео - У Смоленську прогриміли потужні вибухи:
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО знищила 7 безпілотників, які летіли на Москву. Він додав, що на місці падіння уламків працюють екстрені служби.
Також дрони помітили і в Ленінградській області.
"Жителі Ленінградської області та Петербурга продовжують чути вибухи і повідомляють про одну з наймасованіших атак на регіон із початку повномасштабної війни", - пишете Telegram-канал Astra.
Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко заявив, що "силами і засобами ППО над Ленінградською областю знищено понад 30 БПЛА".
"У порту Приморськ ліквідується загоряння на одному із суден. Спрацювала система пожежогасіння. Зафіксовано падіння осколків і уламків БПЛА у Всеволожську, Тосно, селах Покровське та Узміно, а також - поза населеними пунктами в Ломоносовському районі. Постраждалих немає", - заявив він.
Крім того, за його словами, у порту Приморськ ліквідовано відкрите горіння на судні. Загрози затоплення і розливу нафтопродуктів немає.
Також у Приморську спалахнула пожежа на насосній станції.
Дивіться відео - Росію атакували дрони, спалахнули пожежі:
Атаки по території РФ - останні новини
Як писав Главред, спецпризначенці Головного управління розвідки успішно вразили корабель Чорноморського флоту Росії під Новоросійськом. Його вартість становить близько 60 мільйонів доларів. Всього в агресора є чотири таких судна.
Партизани українського руху Атеш знищили вежу зв'язку біля заводу "Щегловський вал" у російській Тулі, на якому розробляють системи протиповітряної оборони та стрілецьку зброю для російської армії.
У ніч на 5 вересня в російському місті Рязань прогриміла серія вибухів, після чого в небо здійнявся густий стовп чорного диму і спалахнула пожежа. За кілька годин до цього місцеві ресурси повідомляли про загрозу атаки безпілотників. За даними російських ЗМІ, ймовірною метою став Рязанський нафтопереробний завод.
РФ не змогла адаптуватися до ударів у тилу: думка експерта
Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в інтерв'ю Главреду, що ЗСУ будуть бити по тилах окупантів. При цьому росіяни не змогли адаптувалися до таких загроз.
"А якщо їм щось "повернеться" у відповідь, то для їхньої комунальної системи, яка перебуває в занепаді та техногенному колапсі, удари будуть більш чутливими та масштабними, ніж для нас. Тому удари у відповідь необхідно проводити обов'язково", - вважає експерт.
