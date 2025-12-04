Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

Потерпілим виявився ветеран АТО, врятувати якого медикам не вдалося.

Ймовірного нападника вже затримали і готуються оголосити йому підозру / Колаж: Главред, фото: gp.gov.ua/

Що повідомили в ОГП:

Львів'янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення

Врятувати життя військовослужбовця не вдалося

Правоохоронці затримали ймовірного підозрюваного

Ввечері 3 грудня у Львові під час оповіщення населення щодо мобілізації смертельно поранено військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Попередньо встановлено, що 30-річний львів’янин під час перевірки документів завдав військовому ножового поранення та, застосувавши газовий балончик, утік.

Що відомо про жертву нападу

Потерпілим виявився ветеран АТО. Його госпіталізували із критичним ушкодженням стегнової артерії. Однак, попри зусилля лікарів, врятувати життя чоловіка не вдалося.

Правоохоронці оперативно встановили особу ймовірного нападника та затримали його у порядку ст. 208 КПК України. На місці події вилучено ніж. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"За процесуального керівництва Франківської окружної прокуратури розпочато провадження за ч. 2 ст. 121 та ч. 3 ст. 350 КК України — умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне у зв’язку з виконанням службових обов’язків, що спричинило смерть потерпілого", - додали у ОГП.

Оперативне командування "Захід" також прокоментувало напад на військовослужбовця ТЦК. Там зазначили, що ймовірний нападник відмовився представитися, не пред’явив документів, поводився зухвало та провокативно, а також не реагував на законні вимоги правоохоронців.

З'ясувалося, що чоловік не тільки накинувся з ножем на військового Юрія Бондаренка, але й вдарив по голові його колегу старшого солдата Василя Малюка.

"Юрій був учасником бойових дій і продовжував служити Україні в підрозділах ТЦК та СП, виконуючи завдання, що є важливою частиною оборони держави під час війни. Ця трагедія демонструє глибшу тенденцію, яка поступово набуває небезпечних ознак: частина українців починає сприймати військових, як сторонню силу, що нібито загрожує їхньому повсякденному життю, а не як оборонців, які забезпечують можливість цього життя продовжуватися", - наголосили представники оперативного командування.

Напади на представників ТЦК - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці листопада в Одесі під час спілкування військовослужбовців ТЦК та СП з громадянином, який знаходився в приміщенні центру, стався вибух невідомого предмета, що був у його особистих речах. В результаті детонації громадянин загинув на місці, а військовослужбовець ТЦК та СП отримав поранення.

Напередодні у Полтавському обласному ТЦК та СП повідомляли, що під час супроводу поліцією до збірного пункту Кременчуцького району військовозобов’язаного громадянина, він дістав пістолет попередньо переобладнаний з травматичного ТТ і здійснив кілька пострілів.

Раніше, у серпні поточного року в селищі Бузьке на Миколаївщині група місцевих жителів, озброєних битами та металевими трубами, напала на військових, а також на представника Національної поліції, який супроводжував працівників ТЦК.

