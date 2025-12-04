Захоплення Добропілля росіянами: в Генштабі сказали, хто зараз контролює село

В Генштабі наголосили, що російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки.

В Генштабі відповіли на заяви росіян / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

Заяви росіян про захоплення Добропілля – брехня

Населений пункт перебуває під контролем ЗСУ

Російська ДРГ, яка проникла у село, вже знищена

Окупанти поширили брехню про нібито захоплення одного з сіл біля Гуляйполя. Однак, у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки.

Зокрема, росіяни заявили, що нібито контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.

"Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні Генштабу.

У відомстві зауважили, що суть полягає у тому, що російська диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами.

"На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України", - додали у Генштабі.

Крім того, зазначається, що у ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) - були знищені трохи пізніше.

Також Генштаб опублікував відео з українськими воїнами 33-го окремого штурмового полку, які впевнено та рішуче виконали бойове завдання.

Ситуація в районі Гуляйполя

Командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько заявляв, що окупанти поступово загострювали ситуацію в районі міста Гуляйполе.

За його словами, незважаючи на тиск противника, українські підрозділи не потрапили в оточення окупантів.

Він також додав, що станом на зараз, на Запорізькому напрямку щодня фіксують від 20 до 40 боєзіткнень.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

