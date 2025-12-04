Рус
Захоплення Добропілля росіянами: в Генштабі сказали, хто зараз контролює село

Марія Николишин
4 грудня 2025, 15:19
563
В Генштабі наголосили, що російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки.
В Генштабі відповіли на заяви росіян / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Заяви росіян про захоплення Добропілля – брехня
  • Населений пункт перебуває під контролем ЗСУ
  • Російська ДРГ, яка проникла у село, вже знищена

Окупанти поширили брехню про нібито захоплення одного з сіл біля Гуляйполя. Однак, у Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російська пропаганда зараз дуже активно поширює фейки.

Зокрема, росіяни заявили, що нібито контролюють Добропілля біля Гуляйполя Запорізької області.

"Інформаційні вкиди окупантів не відповідають дійсності", - йдеться у повідомленні Генштабу.

У відомстві зауважили, що суть полягає у тому, що російська диверсійно-розвідувальна група проникла на околиці села, скориставшись погодними умовами.

"На даний момент ця ДРГ знищена, а населений пункт перебуває під контролем Збройних Сил України", - додали у Генштабі.

Крім того, зазначається, що у ході контрдиверсійних заходів ще на підході до населеного пункту було знищено 3 військовослужбовці противника, а ще два (ймовірно ті, які мали завдання продемонструвати російські прапори у нібито захопленому ними селі) - були знищені трохи пізніше.

Також Генштаб опублікував відео з українськими воїнами 33-го окремого штурмового полку, які впевнено та рішуче виконали бойове завдання.

Ситуація в районі Гуляйполя

Командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько заявляв, що окупанти поступово загострювали ситуацію в районі міста Гуляйполе.

За його словами, незважаючи на тиск противника, українські підрозділи не потрапили в оточення окупантів.

Він також додав, що станом на зараз, на Запорізькому напрямку щодня фіксують від 20 до 40 боєзіткнень.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Ситуація на фронті - що відомо

Як повідомляв Главред, інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Аналітики DeepState заявили, що армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський говорив, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
Ексречник Генштабу ЗСУ сказав, коли Путін припинить війну

10:08

Не все так барвисто, як кажуть в США: в Україні оцінили успіх мирних переговорів

10:07

