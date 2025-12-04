Росія ставить ультиматум - у Зеленського готують важливе рішення щодо переговорів

Українська переговорна команда готується до ключових зустрічей у США на тлі ультимативних сигналів Кремля, зазначив радник глави ОП.

https://glavred.net/war/rossiya-stavit-ultimatum-u-zelenskogo-gotovyat-vazhnoe-reshenie-po-peregovoram-10721303.html Посилання скопійоване

У Зеленського готують важливе рішення щодо переговорів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Офіс президента України, kremlin.ru

Про що сказав Бевз:

Сьогодні відбудуться переговори української делегації з представниками США у Флориді

За результатами поїздки Зеленський дасть нові завдання переговорній групі

Росія продовжує робити публічні ультиматуми по темі переговорів

В Офісі президента підтвердили, що сьогодні українські переговорники секретар РНБО Рустем Умєров та начальник Генштабу Андрій Гнатов вирушать до Флориди для переговорів з американською делегацією щодо умов завершення війни. Про це у Facebook повідомив радник керівника ОП та член переговорної делегації зі США Олександр Бевз, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні у Флориді Рустем Умєров та Андрій Гнатов зустрінуться з американською стороною. Мета - отримати бріф про результати візиту Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Москви, а також фідбек після обговорення цього візиту з Президентом Трампом та його командою", - написав він. відео дня

Бевз зазначив, що після поїздки президент Володимир Зеленський визначить подальшу стратегію та дасть вказівки переговорній групі. Ключові політичні питання залишаються предметом обговорення на рівні глав держав, і Україна готова вести діалог саме на такому рівні.

За його словами, Москва продовжує надсилати жорсткі й ультимативні сигнали, однак українська делегація має, попри це, наполегливо працювати над дипломатичними та політичними кроками, спрямованими на встановлення стійкого миру. При цьому дипломатія має поєднуватися з тиском на Росію.

Бевз наголосив, що необхідні посилені санкції, рішення щодо використання російських активів на користь України та збільшення нашої далекобійності.

Також він підкреслив, що Україна щоденно підтримує інтенсивний діалог з європейськими партнерами, адже їхня роль у цьому процесі є надзвичайно важливою.

Яка ціль Путіна на переговорах - думка експерта

Як писав Главред, керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний аналітик Віталій Кулик вважає, що Путін зацікавлений у збереженні переговорного процесу, оскільки переконаний, що він рухається у вигідному для себе напрямку.

На думку Кулика, метою Кремля є домогтися визнання Росії як наддержави та добитися готовності інших країн вести з нею змістовний діалог про формування нового світового порядку. У цьому контексті Україна не є головним питанням — переговори фактично стосуються глобального перерозподілу впливу. Саме тому Москва може свідомо затягувати процес, тримаючи Трампа на дистанції.

Експерт додає, що за цей час Росія прагне розв’язати власні проблеми: вийти на певні домовленості зі США, уникнути найжорсткіших санкцій і, можливо, домогтися часткового їхнього скасування.

Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, між США та Росією щодо завершення війни в Україні поки що не дав відчутних результатів. Як зазначає The New York Times, Росія стикається з низкою труднощів, які впливають на хід війни, однак жодна з них не забезпечує США вирішальної переваги на переговорах.

Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує чергові дипломатичні контакти в США. Після повернення американських перемовників із Москви та консультацій у Вашингтоні українська команда на чолі із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та іншими учасниками переговорного процесу продовжить обговорення з представниками адміністрації Дональда Трампа.

Президент Фінляндії Александр Стубб зауважив, що мирна домовленість для України може виявитися компромісною і не зовсім справедливою. Він також висловив розчарування після ознайомлення з початковим варіантом мирного плану.

Інші новини:

Про персону: Віталій Кулик Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред