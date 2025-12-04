Рус
Чи захопить Росія Покровськ до нового року: прогноз військового експерта

Інна Ковенько
4 грудня 2025, 13:36
Попри перекидання російського десанту на Покровський напрямок, місто не буде взяте до нового року, прогнозує Дмитро Снєгирьов.
Чи захопить Росія Покровськ до нового року
Чи захопить Росія Покровськ до нового року / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Генштаб

Про що сказав Снєгирьов:

  • Наразі у ЗСУ немає можливості повернути контроль над Покровськом
  • Росія не зможе захопити Покровськ щонайменше до нового року
  • Подальша доля міста також залежить від політичних рішень і переговорів

Наразі у ЗСУ немає можливості відновити контроль над Покровськом через брак оперативних резервів та чисельність російського угруповання на Покровському напрямку, яке налічує 150 тисяч осіб. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

За його словами, нещодавно на Покровський напрямок із Запорізького, з-під Гуляйполя, були перекинуті підрозділи 76-ї повітряно-десантної дивізії противника. Це свідчить про те, що саме цей напрямок є більш пріоритетним для Росії.

відео дня

"Зараз наше завдання - якомога довше тримати Покровськ, принаймні поки триває переговорний процес, щоб не дати росіянам використати цю карту для посилення своїх позицій. Але й заяви про те, що Покровськ уже захоплений, не відповідають дійсності", - наголосив експерт.

Снєгирьов визнав, що давати прогнози складно, однак він переконаний: "Покровськ не буде повністю захоплений окупантами ні до нового року, ні навіть деякий час після нового року".

Експерт наголосив, що подальший розвиток ситуації навколо Покровська значною мірою визначатиметься перебігом переговорів, адже армія фактично перебуває у залежності від політичних домовленостей. Якщо буде ухвалене відповідне рішення на політичному рівні, військові змушені будуть залишити місто. Попри поширені у ЗМІ твердження про те, що українські сили нібито не покинуть Покровськ навіть у випадку наказу, Снєгирьов вважає такі заяви вигаданими та відірваними від реальності. На його переконання, у разі отримання наказу війська залишать будь-яку зайняту позицію.

Таким чином, утримання не лише Покровська, але й решти підконтрольної Україні частини Донецької області, за словами експерта, залежить виключно від політичних рішень і переговорів.

Яка ситуація у Покровську - думка експерта

Як писав Главред. російські заяви про повний контроль над Покровськом не відповідають дійсності, зазначає військовий експерт та колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Бої тривають і залишаються надзвичайно напруженими. Ситуація на цьому напрямку фронту вкрай складна", - підкреслює експерт.

За його словами, на ділянці зосереджено близько 140 тисяч російських військових, що створює своєрідний "магніт" і притягує значні сили та ресурси окупантів. Це означає, що противник активно нарощує угруповання і прагне використати це для наступальних дій, однак контроль над містом поки що залишається неповним.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, наразі найбільша кількість боєзіткнень припадає на Покровськ, де ситуація є особливо складною та загрозливою. Про це в ефірі розповів політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук, який нещодавно повернувся з Покровського напрямку. За його словами, Покровськ нині є великою "сірою" зоною, де тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Росіяни користуються несприятливими погодними умовами і намагаються встановити контроль на певних ділянках.

Крім того, армія країни-агресора Росії окупувала три населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях. Також окупанти просунулись у Покровську та поблизу Гуляйполя. Про це повідомили аналітики Deepstate.

Нагадаємо, на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ Харківської області.

Чи захопить Росія Покровськ до нового року: прогноз військового експерта
Що відомо про Покровськ / Інфографика: Главред

Про персону: Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

лінія фронту Дмитро Снєгирьов Покровськ
Новий курс валют на 5 грудня: що буде з доларом та євро

Новий курс валют на 5 грудня: що буде з доларом та євро

16:26Економіка
Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

16:05Україна
"США можуть здати Україну": Spiegel опублікував розмову лідерів ЄС із Зеленським

"США можуть здати Україну": Spiegel опублікував розмову лідерів ЄС із Зеленським

15:46Війна
Ексречник Генштабу ЗСУ сказав, коли Путін припинить війну

10:08

Не все так барвисто, як кажуть в США: в Україні оцінили успіх мирних переговорів

10:07

