Чи загрожує Дніпру та Запоріжжю російський наступ: експерт оцінив ризики

Росіяни хочуть тримати Запоріжжя під вогневим контролем.

У ворога немає ресурсів, щоб наступати на обласні центри / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр ім. князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Ключові тези:

Росіяни не підуть на обласні центри

У ворога немає ресурсів, щоб наступати на Дніпро та Запоріжжя

Інтенсивні бої за місто Покровськ, що у Донецькій області, тривають. Крім цього, ворог намагається просуватися в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в інтервʼю Главреду спрогнозував, чи можуть стати наступними цілями для росіян Дніпро і Запоріжжя.

Він наголосив, що окупанти не підуть на обласні центри, адже у ворога немає оперативних резервів. Цього завдання також в стратегічних планах Москви.

"Завдання росіян на Запорізькому напрямку – це прорватися до Комишувахи, щоб вийти до Запоріжжя на відстань артилерійського вогню (10-15 км), щоб тримати під вогневим контролем житлові мікрорайони міста. Це потрібно Росії, щоб створити штучний хаос, спровокувати паніку та внутрішні міграційні процеси", - розповів Снєгирьов.

При цьому прорив російських військ до Дніпра наразі абсолютно неможливий.

Він пояснює, що до Павлограда близько 75 км, тому для подолання такої відстані у росіян оперативних резервів немає.

"Тож фактор боїв у Дніпропетровській області буде використовуватися виключно як політичний елемент військово-політичного тиску на Україну, аби створити загрозу масштабування театру бойових дій за рахунок нових територій", - додав військовий аналітик.

Чи існує загроза нового наступу РФ - оцінка експерта

Новий повномасштабний наступ може зачепити чотири області України, однак є нюанс, заявив колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Експерт каже, що для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут вже виникають проблеми з самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенко.

Окрім цього, наразі у Кремля немає вільних резервів та ресурсів для проведення ще однієї масштабної наземної операції з Білорусі. Хоча ситуація і може змінитися, та навіть у такому випадку будь-які підготовчі процеси займуть кілька місяців. Навіть якщо Росія наважиться на такий крок, усі підготовчі процеси будуть фіксувати українська та іноземні розвідки, тому Україна буде напоготові.

Ситуація на фронті - що відбувається в Покровську

Як писав Главред, попри постійні штурми, ворог і далі намагається прорватися до Покровська та Мирнограда на Донеччині. З даними проєкту DeepState, Сили оборони України активно стримують наступ росіян.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що бої за Покровськ тривають. Сили оборони України продовжують утримувати північну частину міста.

Тим часом військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов спрогнозував, чи захоплять росіяни Покровськ до Нового року.

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

