Перевірте свої долари: перелік купюр, які в Україні вважають недійсними

Фінансові установи "перебирають" банкнотами і навіть можуть встановлювати додаткову комісію чи подвійний курс за обмін.

https://glavred.net/economics/proverte-svoi-dollary-perechen-kupyur-kotorye-v-ukraine-schitayut-nedeystvitelnymi-10721231.html Посилання скопійоване

Які купюри долара недійсні в Україні / Колаж: Главред, фото: Freepik

Що відомо:

Усі долари, випущені з 1914 року, є дійсними в Україні

Частина обмінників відмовляється брати купюри 1996–2006 років

За відмову приймати старі долари фінустанови можуть отримати штраф або втратити ліцензію

На українському валютному ринку зберігається парадоксальна ситуація: громадянам продають долари різних років випуску, але коли вони приходять з такими ж банкнотами до обмінника, їх можуть не прийняти або навіть запропонувати гірший курс. Деякі фінансові установи фактично "сортують" готівку, встановлюючи додаткові комісії чи подвійний тариф за старіші купюри.

Що офіційно вважається дійсним доларом

Національний банк України нагадує: усі банкноти Федеральної резервної системи США, випущені починаючи з 1914 року, є повноцінним платіжним засобом і повинні без обмежень прийматися українськими банками та обмінниками.

відео дня

Перші долари ФРС з’явилися понад сто років тому — номіналами 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Згодом були надруковані й значно більші купюри — 500, 1 000, 5 000 та 10 000 доларів, які використовувалися переважно у міжбанківських розрахунках. Хоча такі раритети давно зникли з обігу й нині зберігаються у приватних колекціях, банк не має права відмовити клієнту, якщо той принесе навіть столітню купюру.

Чому в Україні "не люблять" долари 1996–2006 років

Попри чітку позицію НБУ, на практиці українці часто стикаються з відмовами, коли намагаються обміняти долари старого зразка — особливо випусків кінця 90-х та початку 2000-х.

Причина проста: ці банкноти мають застарілі елементи захисту, і деяким обмінникам складніше визначити їхню справжність. Через це вони або відмовляються приймати такі долари, або пропонують суттєво занижений курс.

У Нацбанку підкреслюють: жодних нормативних актів, які забороняють обмін доларів серії 1996 року чи раніших випусків, не існує. Відмова — це порушення правил валютно-обмінних операцій.

Що робити українцям у разі відмови

Регулятор закликає громадян повідомляти про такі випадки. Якщо під час перевірки НБУ виявить порушення, до фінансової установи можуть застосувати штрафи або навіть анулювати ліцензію.

Чи стрибне долар вище 43 гривень - думка експерта

У листопаді на валютному ринку України не було істотних змін у порівнянні з попередніми місяцями. НБУ залишився головним продавцем іноземної валюти і здійснює валютні інтервенції, щоб підтримувати курс гривні.

Станом на 1 листопада валютні резерви НБУ встановили історичний рекорд і досягли позначки 49,5 млрд доларів, завдяки залученню іноземних позик. Кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський розповів Главреду, що такий обсяг резервів дозволить НБУ забезпечувати стабільний курс гривні в грудні 2025 року та навіть у першій половині 2026 року.

Також рекомендуємо ознайомитись:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред