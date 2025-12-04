Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

Основне:
- ГУР знищили у Криму ворожий винищувач
- Операція відбулася 4 грудня поточного року
У тимчасово окупованому Криму "Примари" ГУР знищили ворожий винищувач МіГ-29. Як заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, борт було уражено сьогодні, 4 грудня.
"4 грудня 2025 року на території військового аеродрому "Кача" в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29", - йдеться в повідомленні.відео дня
Крім того, цієї ночі під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш", який був розташований поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.
"Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони росіян над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію ЗС РФ", - наголосили у розвідці.
Дивіться відео, як "Примари" ГУР знищили російський винищувач:
Як писав Главред, у ніч на 4 грудня у РФ прогриміли вибухи. Над 12 регіонами місцеві жителі помітили невідомі безпілотники. У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 76 українських дронів.
Днем раніше підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Уражений об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.
Напередодні також під ударами опинився завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".
Про джерело: ГУР
Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.
