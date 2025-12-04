Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

Успішну операцію вдалося провести в Криму.

ГУР знищили у Криму ворожий винищувач

Операція відбулася 4 грудня поточного року

У тимчасово окупованому Криму "Примари" ГУР знищили ворожий винищувач МіГ-29. Як заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, борт було уражено сьогодні, 4 грудня.

"4 грудня 2025 року на території військового аеродрому "Кача" в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29", - йдеться в повідомленні. відео дня

Крім того, цієї ночі під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш", який був розташований поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

"Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони росіян над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію ЗС РФ", - наголосили у розвідці.

Дивіться відео, як "Примари" ГУР знищили російський винищувач:

Як писав Главред, у ніч на 4 грудня у РФ прогриміли вибухи. Над 12 регіонами місцеві жителі помітили невідомі безпілотники. У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 76 українських дронів.

Днем раніше підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Уражений об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Напередодні також під ударами опинився завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".

