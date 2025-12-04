Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

Маріна Фурман
4 грудня 2025, 16:05
626
Успішну операцію вдалося провести в Криму.
уничтожение российского истребителя
Україні вдалося знищити російський винищувач / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Основне:

  • ГУР знищили у Криму ворожий винищувач
  • Операція відбулася 4 грудня поточного року

У тимчасово окупованому Криму "Примари" ГУР знищили ворожий винищувач МіГ-29. Як заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України, борт було уражено сьогодні, 4 грудня.

"4 грудня 2025 року на території військового аеродрому "Кача" в Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29", - йдеться в повідомленні.

відео дня

Крім того, цієї ночі під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш", який був розташований поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

"Спецпідрозділи ГУР продовжують системно послаблювати систему протиповітряної оборони росіян над тимчасово окупованим півостровом, знищуючи радари, зенітні комплекси, а відтепер — і винищувальну авіацію ЗС РФ", - наголосили у розвідці.

Дивіться відео, як "Примари" ГУР знищили російський винищувач:

Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

Удари по цілях РФ - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 4 грудня у РФ прогриміли вибухи. Над 12 регіонами місцеві жителі помітили невідомі безпілотники. У Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття 76 українських дронів.

Днем раніше підрозділи Сил оборони України уразили нафтобазу "Дмітрієвська" у Тамбовській області країни-агресорки Росії. Уражений об'єкт задіяний у забезпеченні потреб російської окупаційної армії.

Напередодні також під ударами опинився завод із виготовлення навігаційного обладнання та комплектуючих до крилатих і балістичних ракет "ВНИИР-Прогресс".

Читайте також:

Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні МиГ-29 ГУР новини Криму
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новий курс валют на 5 грудня: що буде з доларом та євро

Новий курс валют на 5 грудня: що буде з доларом та євро

16:26Економіка
Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

16:05Україна
"США можуть здати Україну": Spiegel опублікував розмову лідерів ЄС із Зеленським

"США можуть здати Україну": Spiegel опублікував розмову лідерів ЄС із Зеленським

15:46Війна
Реклама

Популярне

Більше
Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

Останні новини

16:37

"Я в жалю": Катерина Бужинська вразила шанувальників гучними словами

16:33

Головування Кіпру в ЄС: Зеленський зробив важливу заяву щодо членства України

16:26

Новий курс валют на 5 грудня: що буде з доларом та євро

16:12

Авіакомпанії готуються відновити рейси до України: названо ймовірні терміни

16:10

Чоловік роками зберігав вдома унікальну цінність, думаючи що це золото

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – СнєгирьовПісля Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
16:05

Болючий удар по армії РФ: бійці ГУР знищили важливий винищувач ворога

16:04

"Мене ненавидить": Григорій Решетник поскандалив з учасницею "Холостяка"

15:53

"Лікар мені заборонив": Сумська озвучила діагноз, який змінив її життя

15:46

"США можуть здати Україну": Spiegel опублікував розмову лідерів ЄС із Зеленським

Реклама
15:40

Як не зіпсувати посуд: експерти назвали 10 речей, які не можна мити у посудомийці

15:32

Бурі лупитимуть одна за одною: названо дати сильних геомагнітних штормів

15:25

10-річна представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 зробила серйозну заявуВідео

15:19

Захоплення Добропілля росіянами: в Генштабі сказали, хто зараз контролює селоВідео

15:16

Радикальні зміни: Олег Винник змінився до невпізнання

15:13

Не пиво і не горілка: які спиртні напої п’є Путін і чому

15:00

Перевірте свої долари: перелік купюр, які в Україні вважають недійсними

14:51

Невидима загроза на кухні: вчені б'ють тривогу через газові плити, що сталось

14:33

Врятували ситуацію: аналітик повідомив про контрнаступи ЗСУ в Покровську

14:31

Чи загрожує Дніпру та Запоріжжю російський наступ: експерт оцінив ризики

14:22

"Одна обставина": стала відома справжня позиція Софії Ротару

Реклама
14:21

Російські окупанти просунулися у Вовчанську та на Донеччині: розкрито деталі

14:02

В США змінили мирний план щодо війни в Україні - в NYT розкрили ключові деталі

14:00

Як посмажити рибу без бризок та неприємного запаху: простий трюк

13:50

Принц Вільям порушив важливе королівське правило заради Кейт Міддлтон - деталіВідео

13:41

Галкін, який світиться, зробив нове зізнання в коханні

13:36

Чи захопить Росія Покровськ до нового року: прогноз військового експерта

13:32

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт шикарного салату з курки і яблук

13:16

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

13:09

Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

13:05

Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

12:45

"Ситуація надзвичайна": Шаман злякався ЗСУ в Бєлгороді

12:40

Божественна намазка на хліб з простих інгредієнтів: готується 2 хвилини

12:35

Кіркоров уперше публічно заговорив про Пугачову

12:35

Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори - правозахисниця

12:30

Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

12:30

Погода на завтра 5 грудня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

12:10

ТЕЦ повністю зупинена: обласний центр України залишився без тепла через удари РФ

12:07

"Нульова фаза" підготовки до війни: хто стане новою жертвою агресії РФ

12:00

Не витримали тиску РФ і відступили: в ЗСУ розповіли про ситуацію біля Гуляйполя

11:44

Путін анонсував "санітарну зону" на півночі України - чи має РФ сили для наступу

Реклама
11:40

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

11:30

"Ледь не задихнулися": російські зірки застрягли в пастці на музичній преміїВідео

11:16

Можна не купувати: яку зелень потрібно посадити на підвіконні просто заразВідео

11:07

Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

11:02

Влупить 18-градусний мороз: синоптики сказали, якою буде зима 2025-2026 в Україні

10:58

Макрон у Пекіні запропонував рішення щодо війни в Україні - що відповів Сі Цзіньпін

10:53

Ключ - для переїзду, серце - для кохання: що повісити на ялинку, щоб бажання збулисяВідео

10:30

Тарас Тополя зробив рішучу дію в розлученні з дружиною - деталі

10:14

Ексречник Генштабу ЗСУ сказав, коли Путін припинить війну

10:08

Не все так барвисто, як кажуть в США: в Україні оцінили успіх мирних переговорів

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Новий рік 2026
У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапФіліп КіркоровСофія РотаруОлена ЗеленськаОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти