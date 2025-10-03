Рус
Оголошено евакуацію: дрони налетіли на НПЗ в Росії, здіймається дим

Марія Николишин
3 жовтня 2025, 13:56
484
Що цікаво, НПЗ розташований в 1400 км від кордону з Україною.
Вибухи на НПЗ в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

  • Російське місто Орськ атакували безпілотники
  • БпЛА влетіли в НПЗ "Орскнефтеоргсинтез"
  • На заводі нібито почалася евакуація

В п’ятницю, 3 жовтня, ударні безпілотники атакували НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", що розташований у місті Орськ Оренбургської області країни-агресора Росії. Про це повідомили OSINT-аналітики Exilenova+.

Відомо, що Орськ атакували ударні безпілотники літакоподібного типу. За попередніми даними, щонайменше 2 дрони влетіли в НПЗ. Також було чути сигнал тривоги.

відео дня

На опублікованих у мережі кадрах видно дим та чутно вибухи. Повідомляється, що на заводі нібито почалася евакуація.

Варто зауважити, що даний об’єкт розташований в 1400 км від кордону з Україною. Крім того, підприємство має проектну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Воно виробляє бензин, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут, бітум та мастила різних класів.

Що цікаво, керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко коротко підтвердив ураження цілі на території Росії.

"НПЗ в російському Орську під атакою", - написав він.

Вибухи на НПЗ в Орську - відео:

Удари ЗСУ по НПЗ в Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній зауважив, що динаміка українських ударів по російських НПЗ непогана, тому велике питання – як Росія переживе цю зиму.

За його словами, в Росії уже почалися перебої з паливом, а наближається зима, коли традиційно збільшується споживання енергії.

"Тож це питання місяців, коли для Росії це стане критично", - вважає він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, пізно ввечері 2 жовтня в Пермському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Імовірно, був атакований хімзавод "Азот" - найбільший виробник азотних добрив, який також використовується для виробництва вибухівки.

У ніч на 2 жовтня дрони атакували Росію. Вибухи лунали у Саратові та кількох районах Волгоградської області.

У ніч на 26 вересня в Росії прогриміли вибухи - дрони атакували Краснодарський край. Під удар потрапив Афіпський НПЗ. Також голосно було і в Ростові-на-Дону.

Читайте також:

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії НПЗ вибух у Росії Андрій Коваленко атака дронів
Оголошено евакуацію: дрони налетіли на НПЗ в Росії, здіймається дим






