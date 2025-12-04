Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

Путін анонсував "санітарну зону" на півночі України - чи має РФ сили для наступу

Юрій Берендій
4 грудня 2025, 11:44
329
Попри заяви Путіна про створення "санітарної зони", Росія не має можливостей для посилення наступальних дій на півночі України, вказав експерт.
Путін анонсував 'санітарну зону' на півночі України - чи має РФ сили для наступу
Путін анонсував санітарну зону на півночі України - чи зможе армія РФ розширити фронт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Селезньов:

  • У росіян немає резервів для розширення бойових дій на північні регіони України
  • Ворог може додатково мобілізувати до півмільйона призовників

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вдруге за місяць відвідав російські підрозділи та оголосив про формування так званої санітарної зони в прикордонних північних регіонах України, однак реальні можливості для посилення бойових дій на цьому напрямку у ворога відсутні. Всі доступні сили ворог вже залучив до бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Селезньов зазначив, що під Покровськом і Мирноградом зараз задіяно приблизно 140 тисяч російських військових, ще близько 120 тисяч сконцентровано на південному напрямку — у Запорізькій та Херсонській областях. Значні сили також перекинуті в район Сіверська та Лимана, а в околицях Купʼянська продовжуються інтенсивні бої. Спостерігається рух і на Сумському напрямку, а також на півночі Харківщини. У підсумку це означає, що у ворога фактично відсутні вільні резерви.

відео дня

Росія теоретично може наростити резерви. За оцінкою Селезньова, Кремль переводить призов на строкову службу у формат безперервного набору, що збільшить кількість новобранців порівняно з двома традиційними хвилями по приблизно 130 тисяч осіб.

"В цілому потенційна база може становити до півмільйона призовників, яких в подальшому можна перевести на контракт або інші форми служби і використовувати у війні", - вказав він.

Селезньов підкреслив, що Росія намагається заповнювати втрати передусім людським ресурсом. Частково це спрацьовує, адже у листопаді окупанти змогли захопити близько 505 квадратних кілометрів території. Водночас армія РФ встановила антирекорд за втратами — понад 30 тисяч убитих і поранених за місяць, причому близько 65% із них, тобто більш ніж 20 тисяч, становлять саме загиблі.

"Чому так відбувається? Дуже погано працює система евакуації, а також через те, що росіяни атакують наші укріплені позиції на легковій техніці та мотоциклах. Рівень виживання під час таких атак мінімальний, а втрати, відповідно, величезні", - додав експерт.

За його словами, у разі якщо Росія знайде спосіб різко збільшити кількість особового складу, який можна залучити до так званої СВО, масштаби бойових дій можуть зрости. Однак це лише частина картини. Для наступу потрібні не лише люди, а й техніка, оснащення, командири та озброєння.

"Чи є це у Росії, з огляду на поступове виснаження всіх ресурсів? Їх все менше, а повністю компенсувати ці втрати російська "оборонка" поки не може", - резюмує він.

Які області Росія прагне окупувати - думка експерта

Як писав Главред, Росія не планує завершувати активні наступальні дії взимку. За словами військового експерта, полковника запасу Романа Світана, окупаційні війська продовжать наступ, доки не встановлять контроль над чотирма українськими областями, які Москва вже включила до своєї Конституції.

Він зазначає, що головними напрямками для російської армії залишаються Донецька та лівобережна частина Запорізької області. Поки ці завдання не виконані, РФ і надалі збільшуватиме угруповання військ та ресурси для їх реалізації. Водночас активні атаки на правобережжі Херсонщини можуть бути тимчасово призупинені.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Великобурлуцькому напрямку російські сили постійно намагаються прорватися через державний кордон і вже створили невеликий плацдарм між Вовчанськом і Куп’янськом у Харківській області. Про це розповів керівник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Аналітики Deepstate зазначають, що російські війська захопили три населені пункти на Донеччині та Запоріжжі, а також просунулися в районі Покровська та поблизу Гуляйполя.

Начальник Генерального штабу російських військ Валерій Герасимов доповів Володимиру Путіну про нібито успішний прорив окупаційних сил у Донецькій області. Третій армійський корпус спростував ці твердження. За їхніми словами, заяви про "прорив" у районі Лимана є вигадкою російського військового керівництва.

Інші новини:

Про персону: Владислав Селезньов

Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України.

До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва.

Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України.

У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України.

Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Селезнев Владислав Селезньов Фронт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

13:09Україна
Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

13:05Фронт
Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

12:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

Останні новини

13:50

Принц Вільям порушив важливе королівське правило заради Кейт Міддлтон - деталі

13:41

Галкін, який світиться, зробив нове зізнання в коханні

13:36

Чи захопить Росія Покровськ до нового року: прогноз військового експерта

13:32

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт шикарного салату з курки і яблук

13:16

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – СнєгирьовПісля Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
13:09

Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

13:05

Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

12:45

"Ситуація надзвичайна": Шаман злякався ЗСУ в Бєлгороді

12:40

Божественна намазка на хліб з простих інгредієнтів: готується 2 хвилини

Реклама
12:35

Кіркоров уперше публічно заговорив про Пугачову

12:35

Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори - правозахисниця

12:30

Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

12:30

Погода на завтра 5 грудня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

12:10

ТЕЦ повністю зупинена: обласний центр України залишився без тепла через удари РФ

12:07

"Нульова фаза" підготовки до війни: хто стане новою жертвою агресії РФ

12:00

Не витримали тиску РФ і відступили: в ЗСУ розповіли про ситуацію біля Гуляйполя

11:44

Путін анонсував "санітарну зону" на півночі України - чи має РФ сили для наступу

11:40

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

11:30

"Ледь не задихнулися": російські зірки застрягли в пастці на музичній преміїВідео

11:16

Можна не купувати: яку зелень потрібно посадити на підвіконні просто заразВідео

Реклама
11:07

Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

11:02

Влупить 18-градусний мороз: синоптики сказали, якою буде зима 2025-2026 в Україні

10:58

Макрон у Пекіні запропонував рішення щодо війни в Україні - що відповів Сі Цзіньпін

10:53

Ключ - для переїзду, серце - для кохання: що повісити на ялинку, щоб бажання збулисяВідео

10:30

Тарас Тополя зробив рішучу дію в розлученні з дружиною - деталі

10:14

Ексречник Генштабу ЗСУ сказав, коли Путін припинить війну

10:08

Не все так барвисто, як кажуть в США: в Україні оцінили успіх мирних переговорів

10:07

Доставка авто із США в Україну – повна безпека та відсутність ризиків новини компанії

09:29

8 речей, які жінки повинні мати вдома згідно з астрологією

09:22

Путін відкинув частину мирного плану та сказав, які території України хоче захопити

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 грудня (оновлюється)

09:08

"Робитиме все": експерт оцінив, чи існує загроза нового наступу РФ

08:32

Удар РФ по Одесі: постраждали люди, зруйновано будинки та адмінбудівлюФото

08:20

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

В небі вогняні спалахи, а будинки аж здригалися: дрони масовано атакували РФ

08:10

Покровськ, Вовчанськ, Куп'янськ: що відбувається на фронтіПогляд

07:55

Буде "комбінація поступок": що кажуть у Сенаті США про переговори Путіна і Віткоффа

07:01

Після переговорів із Путіним: Віткофф і Кушнер проведуть зустріч з Україною у Флориді

06:16

Від спокою до "трилера": чого чекати Терезам у 2026-му - розклад Таро на рік

06:10

Як Путін і його камарилья загнали ситуацію в глухий кутПогляд

Реклама
05:30

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

05:04

Одиниці знають правильний спосіб: як користуватися овочерізкою для Олів'є

04:41

Під кришкою чи без: кухарі визначили єдиний правильний спосіб приготування супу

03:30

Багатство на порозі: для яких знаків зодіаку настане час процвітання

02:33

Дівчина з Луцька підкорила серце монарха: як українка стала принцесою ТаїландуВідео

02:00

Три нововведення для освіти від Кабміну: кому варто очікувати підтримки

01:56

Як приготувати ідеальні яйця пашот без сковорідки: метод професійного кухаря

01:30

90-річна зірка "бондіани" осліпла: "Більше нікого не впізнаю"

01:11

Відомий співак показав невпізнанного Вакарчука

00:52

Зустріч у Москві та "бажання" Путіна: Трамп вперше прокоментував переговори

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти