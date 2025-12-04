Путін анонсував 'санітарну зону' на півночі України - чи має РФ сили для наступу

Попри заяви Путіна про створення "санітарної зони", Росія не має можливостей для посилення наступальних дій на півночі України, вказав експерт.

Путін анонсував санітарну зону на півночі України - чи зможе армія РФ розширити фронт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ

Про що сказав Селезньов:

У росіян немає резервів для розширення бойових дій на північні регіони України

Ворог може додатково мобілізувати до півмільйона призовників

Російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін вдруге за місяць відвідав російські підрозділи та оголосив про формування так званої санітарної зони в прикордонних північних регіонах України, однак реальні можливості для посилення бойових дій на цьому напрямку у ворога відсутні. Всі доступні сили ворог вже залучив до бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів колишній речник Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

Селезньов зазначив, що під Покровськом і Мирноградом зараз задіяно приблизно 140 тисяч російських військових, ще близько 120 тисяч сконцентровано на південному напрямку — у Запорізькій та Херсонській областях. Значні сили також перекинуті в район Сіверська та Лимана, а в околицях Купʼянська продовжуються інтенсивні бої. Спостерігається рух і на Сумському напрямку, а також на півночі Харківщини. У підсумку це означає, що у ворога фактично відсутні вільні резерви.

Росія теоретично може наростити резерви. За оцінкою Селезньова, Кремль переводить призов на строкову службу у формат безперервного набору, що збільшить кількість новобранців порівняно з двома традиційними хвилями по приблизно 130 тисяч осіб.

"В цілому потенційна база може становити до півмільйона призовників, яких в подальшому можна перевести на контракт або інші форми служби і використовувати у війні", - вказав він.

Селезньов підкреслив, що Росія намагається заповнювати втрати передусім людським ресурсом. Частково це спрацьовує, адже у листопаді окупанти змогли захопити близько 505 квадратних кілометрів території. Водночас армія РФ встановила антирекорд за втратами — понад 30 тисяч убитих і поранених за місяць, причому близько 65% із них, тобто більш ніж 20 тисяч, становлять саме загиблі.

"Чому так відбувається? Дуже погано працює система евакуації, а також через те, що росіяни атакують наші укріплені позиції на легковій техніці та мотоциклах. Рівень виживання під час таких атак мінімальний, а втрати, відповідно, величезні", - додав експерт.

За його словами, у разі якщо Росія знайде спосіб різко збільшити кількість особового складу, який можна залучити до так званої СВО, масштаби бойових дій можуть зрости. Однак це лише частина картини. Для наступу потрібні не лише люди, а й техніка, оснащення, командири та озброєння.

"Чи є це у Росії, з огляду на поступове виснаження всіх ресурсів? Їх все менше, а повністю компенсувати ці втрати російська "оборонка" поки не може", - резюмує він.

Які області Росія прагне окупувати - думка експерта

Як писав Главред, Росія не планує завершувати активні наступальні дії взимку. За словами військового експерта, полковника запасу Романа Світана, окупаційні війська продовжать наступ, доки не встановлять контроль над чотирма українськими областями, які Москва вже включила до своєї Конституції.

Він зазначає, що головними напрямками для російської армії залишаються Донецька та лівобережна частина Запорізької області. Поки ці завдання не виконані, РФ і надалі збільшуватиме угруповання військ та ресурси для їх реалізації. Водночас активні атаки на правобережжі Херсонщини можуть бути тимчасово призупинені.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на Великобурлуцькому напрямку російські сили постійно намагаються прорватися через державний кордон і вже створили невеликий плацдарм між Вовчанськом і Куп’янськом у Харківській області. Про це розповів керівник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Аналітики Deepstate зазначають, що російські війська захопили три населені пункти на Донеччині та Запоріжжі, а також просунулися в районі Покровська та поблизу Гуляйполя.

Начальник Генерального штабу російських військ Валерій Герасимов доповів Володимиру Путіну про нібито успішний прорив окупаційних сил у Донецькій області. Третій армійський корпус спростував ці твердження. За їхніми словами, заяви про "прорив" у районі Лимана є вигадкою російського військового керівництва.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

