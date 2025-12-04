Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

Росія планує посилити тиск на Україну, щоб посіяти розкол і змусити суспільство сумніватися у здатності держави чинити опір, зазначив Коваленко.

Через відсутність стратегічних успіхів на фронті російське військово-політичне керівництво готує ряд операцій всередині України для розколу між військовими, цивільними та владою Про це повідомив глава Центру протидії дезінформації при РНБОУ Андрій Коваленко.

Коваленко повідомив, що в найближчі місяці Росія інтенсивно витрачатиме ресурси на когнітивні операції проти України, при цьому пік активності прогнозується взимку.

"Магістральна лінія росіян полягатиме в тому, що вони намагатимуться переконати українське суспільство в неминучості поразки, необхідності капітулювати, а також проводитимуть лінію розколу між військовими, владою і цивільними", - вказав він.

Глава ЦПД додав, що такі дії ворога спрямовані також на вплив на дипломатичний процес і відбуваються на фоні нездатності росіян прорвати фронт та відсутності стратегічних успіхів у війні.

"Буде складно, але впораємося", - резюмує він.

Як писав Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін оголосив про намір створити "зону безпеки" вздовж українського кордону, що передбачає розширення контролю на прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей.

За словами колишнього речника Генштабу ЗСУ, полковника запасу Владислава Селезньова, це не є остаточною метою Путіна, який прагне повного підкорення всієї території України.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Кремль знову повертається до риторики, яку російські посадовці активно просували перед початком повномасштабного вторгнення в Україну. Тепер ці меседжі адресовані іншим державам, і, за оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, це може бути своєрідним початковим етапом підготовки до нової агресії.

Під час переговорів у Пекіні Еммануель Макрон запропонував Сі Цзіньпіну зробити мораторій для Росії на удари по українській енергетичній інфраструктурі в зимовий період.

Після перемовин між Україною та США низка американських посадовців заявила про значний поступ у спробах досягти мирного врегулювання. Зокрема, держсекретар США Марко Рубіо говорив про "істотний прогрес". Водночас посол України в США Ольга Стефанішина наголосила, що реальних зрушень наразі небагато.

Про персону: Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

