10-річна представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 зробила серйозну заяву

Коротко:
- Софія Нерсесян представить Україну на Дитячому Євробаченні у 2025 році
- Юна співачка впевнена у своїх силах і майбутній перемозі
12 жовтня стало відомо, що Україну на музичному конкурсі Дитяче Євробачення-2025 представить 10-річна Софія Нерсесян із піснею "Мотанка". Запальні ритми, рефрен, що запам'ятовується, і глибокий сенс треку - все це дає юній співачці значні шанси на перемогу.
У своєму успіху 13 грудня в Тбілісі (там відбудеться фінал Дитячого Євробачення-2025 - прим. редактора) Софія впевнена. Вона налаштована рішуче, адже їде в Грузію не тільки за перемогою, а й за друзями та музичним досвідом.
Сьогодні Нерсесян дала коментар "ЖВЛ представляє" про свою участь у Дитячому Євробаченні. "Очікую я, чесно, дуже багато. Очікую, звісно ж, праці та нових друзів. (Українцям) очікувати перемоги (від виступу Софії - прим. редактора). От все, що я можу сказати, – очікувати перемоги", - впевнено заявила артистка.
Дивіться відео виступу переможниці Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 Софії Нерсесян із піснею Мотанка:
