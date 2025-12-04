10-річна представниця України на Дитячому Євробаченні-2025 зробила серйозну заяву

Софія Нерсесян висловилася про участь у конкурсі та свої очікування.

Софія Нерсесян Мотанка - співачка готується до перемоги на Дитячому Євробаченні-2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/suspilne.eurovision

12 жовтня стало відомо, що Україну на музичному конкурсі Дитяче Євробачення-2025 представить 10-річна Софія Нерсесян із піснею "Мотанка". Запальні ритми, рефрен, що запам'ятовується, і глибокий сенс треку - все це дає юній співачці значні шанси на перемогу.

У своєму успіху 13 грудня в Тбілісі (там відбудеться фінал Дитячого Євробачення-2025 - прим. редактора) Софія впевнена. Вона налаштована рішуче, адже їде в Грузію не тільки за перемогою, а й за друзями та музичним досвідом.

Сьогодні Нерсесян дала коментар "ЖВЛ представляє" про свою участь у Дитячому Євробаченні. "Очікую я, чесно, дуже багато. Очікую, звісно ж, праці та нових друзів. (Українцям) очікувати перемоги (від виступу Софії - прим. редактора). От все, що я можу сказати, – очікувати перемоги", - впевнено заявила артистка.

Софія Нерсесян Мотанка - співачка готується до перемоги на Дитячому Євробаченні-2025 / Скриншот YouTube

Дивіться відео виступу переможниці Національного відбору на Дитяче Євробачення-2025 Софії Нерсесян із піснею Мотанка:

Дитяче Євробачення Дитяче Євробачення - щорічний міжнародний телевізійний пісенний конкурс, у якому беруть участь представники країн-членів Європейської мовної спілки. Аналог пісенного конкурсу Євробачення з тією відмінністю, що виконавцями виступають діти і підлітки до 14 років, повідомляє Вікіпедія.

