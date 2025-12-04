"США можуть здати Україну": Spiegel опублікував розмову лідерів ЄС із Зеленським

Лідери ЄС висловили серйозні побоювання щодо дій США у переговорах із Росією, наголосивши на необхідності захисту України у мирному процесі.

Spiegel опублікував розмову лідерів ЄС із Зеленським / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Про що йдеться у стенограмі, опублікованій виданням Spiegel:

Макрон заявив, що США можуть зрадити Україну у питанні територій

Американська делегація грає у політичні ігри з Європою та Україною

На початку цього тижня лідери Франції та Німеччини під час телефонної розмови за участю ключових європейських країн та України висловили серйозні побоювання, що США можуть "зрадити Україну та Європу" у переговорах із Кремлем щодо потенційної мирної угоди. Про це повідомляє Der Spiegel з посиланням на текстову версію телефонної розмови лідерів, що відбулася 1 грудня, передає Politico.

За даними Spiegel, розмова відбулася 1 грудня та стала реакцією на переговори у Флориді минулого вікенду за участю української делегації та команди Трампа.

У дискусії з президентом України брали участь президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Норвегії Йонас Гар Стьоре, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте, а також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

"Існує ймовірність, що США зрадять Україну в питанні території без чітких гарантій безпеки", — сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що для Зеленського існує "велика небезпека". Проте Єлисейський палац заперечив, що Макрон мав на увазі будь-яку зраду, відповідаючи на запит POLITICO.

"Президент не вживав таких слів", — заявили в офісі Макрона.

Мерц додав, що Зеленський повинен бути "надзвичайно обережним у найближчі дні".

Канцлер Німеччини Мерц додав, що Зеленському слід бути надзвичайно обережним у найближчі дні, зазначивши, що з ним і з європейцями грають у політичні ігри, ймовірно, маючи на увазі американських посланців Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера, які у вівторок провели п’ятигодинні закриті переговори з Путіним.

"З принципу я не підтверджую і не коментую уривки розмов", - сказав речник Мерца Стефан Корнеліус

За протоколом розмови, фінський президент Стубб погодився з Мерцем, підкресливши, що Україну і Зеленського не можна залишати наодинці з американськими посередниками, на що підтримку висловив генсек НАТО Рютте.

"Я згоден з Олександром — ми повинні захищати Володимира [Зеленського , - ред.]", — сказав глава НАТО.

НАТО відмовилося коментувати цю інформацію

Український дипломат, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що публікація нібито стенограм розмов лідерів може зашкодити дипломатичному процесу, тому їх не підтверджують і не спростовують.

"Загалом, від будь-яких розбіжностей між Європою та Америкою виграють лише росіяни, тому наша незмінна позиція полягає в тому, що трансатлантична єдність повинна бути збережена", — додав дипломат.

Також під час телефонної розмови обговорювалося питання заморожених активів Росії, при цьому деякі лідери наполягали, що рішення про використання цих коштів для фінансування допомоги Україні має ухвалювати ЄС, а не США.

Яка ціль Трампа на переговорах - думка експерта

Як писав Главред, президенту США Дональду Трампу важливий не сам процес переговорів, а реальний політичний результат. Водночас він може погодитися на рамкові домовленості, що фактично не матимуть практичного наповнення. Таку позицію висловив керівник Центру досліджень проблем громадянського суспільства, політичний експерт Віталій Кулик.

На його думку, цілком можливе ухвалення комюніке без реальних гарантій і з невиконуваними положеннями — фактично декларації намірів, під якою підпишуться всі сторони. Трамп же подасть це як завершення війни та власну дипломатичну перемогу, так само як він свого часу оголосив про "успішне завершення" конфліктів у Таїланді, Камбоджі та інших регіонах.

"Насправді ці війни не закінчилися, досі тривають перестрілки в цих регіонах і на цих фронтах глобальної війни", - пояснив Кулик.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом останньої доби війська Росії просунулися в районі Вовчанська та прилеглих населених пунктів Харківської області, також зафіксовано просування на Донеччині. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Наразі українські сили не можуть відновити контроль над Покровськом через нестачу оперативних резервів і значну чисельність російського угруповання на цьому напрямку, яке налічує близько 150 тисяч осіб, зазначив військово-політичний аналітик Дмитро Снєгирьов.

Президент Франції Еммануель Макрон під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні запропонував запровадити мораторій на удари Росії по енергетичній інфраструктурі України в зимовий період.

Про джерело: Der Spiegel Der Spiegel - один із найвідоміших щотижневих інформаційно-політичних журналів Німеччини. Це видання брало участь у розслідуванні замаху на Сергія та Юлію Скрипаль у 2018 році, яких намагалися отруїти "Новачком". Також воно займалося розслідуванням, яке стосувалося замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального. Про це повідомляє Вікіпедія.

