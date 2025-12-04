"Ледь не задихнулися": російські зірки застрягли в пастці на музичній премії

Путіністи Валерія та Йосип Пригожин залишалися замкненими протягом 40 хвилин.

Валерія та Євген Пригожин / колаж: Главред, скрін з відео: instagram.com, Йосип Пригожин

Ви дізнаєтеся:

Російські знаменитості застрягли в ліфті під час музичної премії

Як це сталося

Артисти країни-агресора РФ Валерія, Йосип Пригожин, Клава Кока та інші знаменитості потрапили в неприємну ситуацію під час музичної премії "Підсумки року Яндекс Музики". Як повідомляють росЗМІ, компанія знаменитостей із восьми осіб застрягла в ліфті на 40 хвилин.

Відео із замкненими співаками розлетілося соцмережами. Ліфт Московського міжнародного Будинку музики не витримав напливу артистів, які вирушили в дорогу, - вісім осіб стали серйозною перевагою для техніки. Через необережність усі присутні опинилися в пастці, і їх довелося визволяти ліфтерам.

відео дня

Російські зірки застрягли в ліфті / скрін із відео

Незважаючи на пісні, якими російські зірки намагалися себе розвеселити, вони пережили справжнє потрясіння від такого "сюрпризу". Як виявилося, в крихітному ліфті почало закінчуватися повітря, що сильно налякало застряглих.

"Ліфт крихітний, повітря мало. Я ще напередодні подивилася фільм, де трапляється катастрофа, пов'язана з ліфтом", - розповіла Клава Кока.

Валерія та Йосип Пригожин - відео з ліфта / фото: t.me, Валерія

Йосип Пригожин, який підтримує терористичне вторгнення в Україну, навіть заявив, що мало не знайшов свою смерть у цьому московському ліфті. Продюсер злякався, що разом із дружиною міг задихнутися.

"Хто б міг подумати, що в Будинку музики можна застрягти в ліфті. Дякую всім службам і директору залу, що оперативно відреагували. Майже 40 хвилин там просиділи - мало не задихнулися", - поскаржився він.

Про персону: Валерія Хто така співачка Валерія? Валерія - російська естрадна співачка, народна артистка Росії (2013), народна артистка Чеченської (2017) і Кабардино-Балкарської (2018) республік. Народна артистка ПМР (2016).

18 березня 2022 року виступила в "Лужниках" на мітингу-концерті на честь річниці анексії Криму під назвою "Zа мир без нацизму! Zа Росію! Zа Президента".

7 січня 2023 року, на тлі вторгнення Росії в Україну, Валерію внесли до санкційного списку України за "роль у російській пропаганді".

