ТЕЦ повністю зупинена: обласний центр України залишився без тепла через удари РФ

Херсон залишився без тепла через удари РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Херсонська ТЕЦ зупинила роботу від російських ударів

40,5 тисяч абонентів залишились без централізованого опалення

Російські окупанти впродовж останніх днів завдавали масованих ударів по Херсонській ТЕЦ. Внаслідок обстрілу станція повністю зупинила роботу, а понад 40 тисяч мешканців Херсону залишились без опалення. Про це 4 грудня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, обстріли здійснювалися дронами, артилерією та іншими видами озброєння.

"Повністю цивільний об’єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджені приміщення і обладнання станції. Терористи вкотре воюють проти мирного населення. Через це роботу ТЕЦ призупинено. Без тепла залишилися 470 будинків — понад 40,5 тисячі абонентів", - вказав він.

Прокудін повідомив, що у відповідь на це скликається оперативна нарада для пошуку альтернативних варіантів теплопостачання для будинків, які були під’єднані до ТЕЦ.

Також, за словами Прокудіна, тривають перемовини з партнерами щодо забезпечення мешканців обігрівачами та іншими засобами тепла. У місті продовжують працювати Пункти незламності, де люди можуть зігрітися, підзарядити телефони та зв’язатися з близькими.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Скільки можуть тривати відключення світла в Україні - прогноз експерта

Як писав Главред, повне відновлення енергосистеми України може тривати щонайменше сім років. За оцінкою директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка саме в такі терміни можливе повернення енергетичної інфраструктури до стабільного стану після масованих російських атак.

Він зазначає, що наймасовіші відключення вдасться усунути протягом кількох тижнів, однак певні мінімальні обмеження електропостачання зберігатимуться щонайменше пів року.

Харченко наголошує, що повністю позбутися вимкнень не дозволять природні умови.

"Є низка об’єктивних причин, що стримуватимуть можливості енергосистеми. Тому певні відключення залишатимуться неминучими", - підкреслив експерт в коментарі Новини.LIVE.

Удари по енергетиці - що відомо про графіки відключення світла

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 4 грудня по всій Україні знову діятимуть графіки вимкнення електроенергії. Для побутових споживачів передбачені обмеження від 0.5 до трьох черг упродовж доби — з опівночі до 23:59.

Росія продовжує систематично атакувати енергетичну інфраструктуру України. Як зазначив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, зникнення графіків можливе лише за умови повної відсутності російських ударів — фактично, якби на місці РФ був океан. Наразі ж інтенсивність атак не зменшується, а ключові цілі противника залишаються незмінними.

Голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголосив, що найсерйознішим ризиком для енергосистеми під час обстрілів є повний блекаут, який країна вже пережила восени 2022 року. Водночас нині енергетики мають значно більше досвіду та підготовки для реагування на такі загрози.

Про персону: Олександр Прокудін Олександр Сергійович Прокудін – український державний службовець. Голова Херсонської ОДА з 7 лютого 2023 року.

