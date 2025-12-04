Врятували ситуацію: аналітик повідомив про контрнаступи ЗСУ в Покровську

Українським захисникам вдалося серйозно просунутися у напрямку важливих сіл.

https://glavred.net/front/spasli-situaciyu-analitik-soobshchil-o-kontrnastupleniyah-vsu-v-pokrovske-10721225.html Посилання скопійоване

Що допомагає ЗСУ триматися у Покровську / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ

Що сказав Снєгирьов:

Росіяни не захопили досі Покровськ завдяки добре підготовленим позиціям ЗСУ

Українські військові проводять активні бої в місті

ЗСУ заповільнюють просування ворога у Покровську

Ще місяць тому більшість аналітиків, навіть українських, була переконана, що Покровськ протримається кілька днів і його зрештою захоплять окупаційні війська країни-агресорки Росії.

Однак станом на сьогодні, 4 грудня, цього досі не сталося. Окупанти буксують і на це є причина. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний аналітик, співзасновник громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

відео дня

Що дозволяє Силам оборони продовжувати бої у Покровську

Перш за все в інженерному сенсі в Покровську були дуже добре підготовлені позиції наших захисників. Так було і на підступах до Покровська, і в самому місті. До того ж, Покровськ є великим промисловим містом з розвиненою міською забудовою та промзоною.

Саме завдяки цьому українські військові проводять активні бойові дії в умовах міської забудови, що уповільнює темпи просування росіян та збільшує їх втрати як атакуючої сторони.

"Крім того, за час перебування на посаді Драпатого, який відповідав за Покровський напрямок, вдалося провести низку успішних контрнаступів Сил оборони України. Окупанти це називали "контрнаступом Драпатого". Тоді нашим захисникам вдалося серйозно просунутися у напрямку населених пунктів Шевченка та Котліно. Було звільнено низку населених пунктів, що унеможливило подальше просування російських військ і значно стабілізувало ситуацію на Покровському напрямку. При цьому ми контролювали основні транспортні локації, у тому числі трасу через Родинське", - пояснив Снєгирьов.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Чи захопить Росія Покровськ до нового року - прогноз аналітика

Главред писав, що військовий аналітик Снєгирьов визнав, що давати прогнози складно, однак він переконаний, що Покровськ не буде повністю захоплений окупантами ні до нового року, ні навіть деякий час після нового року.

А подальший розвиток ситуації навколо Покровська значною мірою визначатиметься перебігом переговорів, адже армія фактично перебуває у залежності від політичних домовленостей.

Ситуація на Покровському напрямку - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що інформація, поширена німецьким виданням Bild про повне захоплення Покровська російськими військами, не відповідає дійсності. Ситуація у місті залишається складною, бойові дії тривають.

Раніше повідомлялося, що українські бійці в районі Покровська та Мирнограда не дають можливості загарбникам накопичити штурмові піхотні групи та просуватися в обхід цих населених пунктів.

Напередодні стало відомо, що Покровськ нині є великою "сірою" зоною, де тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. Росіяни користуються несприятливими погодними умовами і намагаються встановити свій контроль на певних ділянках.

Більше новин:

Про персону: Дмитро Снєгирьов Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа". Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред