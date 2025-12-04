Галкін, який світиться, зробив нове зізнання в коханні

Коротко:
Російський гуморист Максим Галкін, який публічно засуджує повномасштабне вторгнення РФ в Україну, показав свіжі фото, на яких він виглядає молодо і шикарно.
На своїй сторінці в Instagram він опублікував кілька фото, де позує з голим торсом і в сонячних променях. Галкін буквально світиться від щастя і випромінює його просто через екран.
Він також зробив відверте зізнання. "Що може бути краще, ніж життя на морі з коханою і з піснями, особливо якщо це улюблені пісні", - написав артист.
Зазначимо, як повідомляв Главред, російський артист Шаман, який став головним рупором пропаганди і активно підтримує війну РФ проти України, вирішив поїхати з концертами до Бєлгорода. Але в останній момент плани співака нібито порушили ЗСУ, і йому довелося записати термінове звернення.
Раніше також Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, не побоявся публічно заговорити про співачку нон-грата в Росії Аллу Пугачову.
Про персону: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін - російський та ізраїльський артист естради, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною і дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін'юст терористичної Росії заніс Галкіна до списку фізичних осіб - "іноземних агентів".
