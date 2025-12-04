Російські окупанти просунулися у Вовчанську та на Донеччині: розкрито деталі

Про що мова:
- Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій
- Росіяни просунулися у Вовчанську та прилеглих селах на Харківщині
- На Донеччині Армія РФ наблизилась до Ямполя та Новоекономічного
Армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.
Також зафіксовано просування у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.
"Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Тихого, Ямполя та Новоекономічного. Уточнено лінію зіткнення в Балагані", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що село Тихе неподалік Вовчанська наразі вважається окупованим.
Стосовно Ямполя Лиманської громади на Донеччині, а також Новоекономічного біля Мирнограда, DeepState позначає їхній статус як невизначений, оскільки ситуація там залишається нестабільною.
До того ж, уточнено лінію зіткнення в Балагані на Донеччині, додали в DeepState.
Ситуація у Вовчанську - думка експерта
Як повідомляв Главред, країнські оборонці присутні у частині районів Вовчанська, але окупанти продовжують лізти по руїнах, в яких важко утримувати позиції. Про це заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Еспресо.
За його словами, в частині Південно-Слобожанського напрямку - Вовчанському, реальні проблеми, які пов'язані з тим сумним фактом, що за роки боїв місто знищено так, що навіть з гори у деяких моментах неможливо побачити сітку
"Росіяни там намагаються наступати просто по руїнах, в яких важко утримувати позиції. Заяви ворога про те, що під його контролем все місто, - не є правдою. У частині районів Вовчанська українці також присутні, але ситуація в тому, що інші райони просто зруйновані вщент, і противник по них лізе", - наголосив він.
Ситуація на фронті - останні новини
Як писав Главред, армія країни-агресора Росії окупувала три населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях. Також ворог просунувся у Покровську та поблизу Гуляйполя. Про це повідомили аналітики Deepstate.
Крім того, українські підрозділи продовжують утримувати позиції в окремих частинах Вовчанська, хоча російські сили й далі просуваються серед руїн, де оборона є надзвичайно складною. Про це повідомив керівник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Нагадаємо, в ДПСУ повідомляли, що у Сумській та Харківській областях біля кордону України зберігається найбільш загрозлива ситуація. Завдання окупаційної армії РФ незмінне - просунутися вглиб території та створити там так звану "сіру зону".
Про джерело: DeepState
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
