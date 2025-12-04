Російські окупанти просунулися у Вовчанську та на Донеччині: розкрито деталі

Протягом минулої доби армія РФ досягла певних тактичних успіхів на ділянках фронту біля Вовчанська на Харківщині.

https://glavred.net/front/rossiyskie-okkupanty-prodvinulis-v-volchanske-i-v-doneckoy-oblasti-raskryty-detali-10721216.html Посилання скопійоване

Російські окупанти просунулися у Вовчанську / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького

Про що мова:

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій

Росіяни просунулися у Вовчанську та прилегли х селах на Харківщині

На Донеччині Армія РФ наблизилась до Ямполя та Новоекономічного

Армії країни-агресора Росії за останню добу вдалося просунутися у Вовчанську, а також поблизу прилеглих населених пунктів на Харківщині.

Також зафіксовано просування у Донецькій області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

відео дня

"Ворог просунувся у Вовчанську, поблизу Тихого, Ямполя та Новоекономічного. Уточнено лінію зіткнення в Балагані", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що село Тихе неподалік Вовчанська наразі вважається окупованим.

Стосовно Ямполя Лиманської громади на Донеччині, а також Новоекономічного біля Мирнограда, DeepState позначає їхній статус як невизначений, оскільки ситуація там залишається нестабільною.

До того ж, уточнено лінію зіткнення в Балагані на Донеччині, додали в DeepState.

Ситуація у Вовчанську - думка експерта

Як повідомляв Главред, країнські оборонці присутні у частині районів Вовчанська, але окупанти продовжують лізти по руїнах, в яких важко утримувати позиції. Про це заявив начальник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Еспресо.

За його словами, в частині Південно-Слобожанського напрямку - Вовчанському, реальні проблеми, які пов'язані з тим сумним фактом, що за роки боїв місто знищено так, що навіть з гори у деяких моментах неможливо побачити сітку

"Росіяни там намагаються наступати просто по руїнах, в яких важко утримувати позиції. Заяви ворога про те, що під його контролем все місто, - не є правдою. У частині районів Вовчанська українці також присутні, але ситуація в тому, що інші райони просто зруйновані вщент, і противник по них лізе", - наголосив він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, армія країни-агресора Росії окупувала три населені пункти в Донецькій та Запорізькій областях. Також ворог просунувся у Покровську та поблизу Гуляйполя. Про це повідомили аналітики Deepstate.

Крім того, українські підрозділи продовжують утримувати позиції в окремих частинах Вовчанська, хоча російські сили й далі просуваються серед руїн, де оборона є надзвичайно складною. Про це повідомив керівник управління комунікації угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Нагадаємо, в ДПСУ повідомляли, що у Сумській та Харківській областях біля кордону України зберігається найбільш загрозлива ситуація. Завдання окупаційної армії РФ незмінне - просунутися вглиб території та створити там так звану "сіру зону".

Що відомо про Вовчанськ / Інфографика: Главред

Читайте також:

Про джерело: DeepState DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред