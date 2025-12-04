Рус
Не витримали тиску РФ і відступили: в ЗСУ розповіли про ситуацію біля Гуляйполя

Анна Косик
4 грудня 2025, 12:00
Командувач пояснив, чому українським військовим довелося відступити та як це вплинуло на сьогоднішню ситуацію в районі Гуляйполя.
Манько, гуляйполе
Як змінилася ситуація на Гуляйпільському напрямку / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот з відео

Що сказав Манько:

  • Ситуація біля Гуляйполя не критична
  • Ворогу не вдалося оточити українські підрозділи на Запорізькому напрямку
  • Сили оборони тримають оборону попри тиск противника

Окупаційні війська країни-агресорки Росії поступово загострювали ситуацію в районі міста Гуляйполе. Але незважаючи на тиск противника, українські підрозділи не потрапили в оточення окупантів.

Про це в інтерв'ю Українській правді розповів командувач Штурмових військ ЗСУ Валентин Манько. За його словами, станом на зараз, на Запорізькому напрямку щодня фіксують від 20 до 40 боєзіткнень.

"Я не бачу критичної ситуації. Воно набирало обертів поступово: активізувався Покровськ, потім нижче Новопавлівський напрямок, Олександрівський, які ми зупинили. Зараз дійшли до Гуляйпільського напрямку", - зауважив військовий.

Чому українські підрозділи відступили біля Гуляйполя

За словами командувача, оборона міста певний час трималася лише за рахунок 102 бригади Сил територіальної оборони. Третій батальйон зрештою не витримав тиску з боку противника і відступив. Однак після цього на цю ділянку фронту зайшли підрозділи Штурмових військ.

"З тилу до нас ніхто не заходив, до них – так тим більше. Оточення в них також не було – росіяни лізли в лоб. Ми знову виставили лінію і зараз стримуємо противника там, де й стримували", - пояснив Манько.

Як зараз змінилася ситуація в районі міста

Станом на сьогодні українські військові біля Гуляйполя протидіють окупантам, хоча несприятливі погодні умови, такі як дощ та туман, ускладнюють ситуацію та сприяють просуванню росіян.

Однак Сили оборони готові до будь-якого сценарію і "впевнено стоять", навіть попри те, що Росія перекидає на Запорізький напрямок все нові і нові сили.

Гуляйполе
Гуляйполе / Інфографіка: Главред

Як оцінюють ситуацію біля Гуляйполя аналітики

Главред писав, що наприкінці листопада аналітики DeepState повідомили, що на Запорізькому напрямку армія РФ окупувала Зелений Гай та просунулась поблизу сіл Високе та Яблукове.

Фактично, росіяни захопили майже всі селища поблизу Гуляйполя. Та попри важкі втрати та хаос, Сили оборони змогли злагодити дії та стабілізувати фронт. Завдяки правильним рішенням військового командування удалося уникнути великої трагедії.

Ситуація на Запорізькому напрямку - останні новини

Раніше повідомлялося, що один із підрозділів українських військ неузгоджено відійшов із займаних позицій на Запорізькому напрямку. Ворог скористався ситуацією та зайшов у фланг Сил оборони.

Нагадаємо, Главред писав, що біля міста Гуляйполе, що у Запорізькій області, 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ окупаційних військ країни-агресорки Росії.

Напередодні також, за словами речника Сил оборони Півдня України Владислава Волошина, українські військові відійшли на більш вигідні позиції біля Високого Запорізької області на Гуляйпільському напрямку.

Про персону: Валентин Манько

Валентин Манько — це український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, начальник Управління штурмових підрозділів (Штурмових військ) ЗСУ. Герой України (2024).

Народився 29 січня 1981 року в селі Григорівка (нині — Бунчужне), Дніпропетровської області. З початком російсько-української війни у 2014 році добровільно пішов на фронт, командував підрозділом у складі ДУК "Правий сектор", а згодом створив власний добровольчий загін.

У подальшому Манько став командиром 33-го окремого штурмового полку ЗСУ, який відзначився на фронтах Донеччини та Харківщини. У 2025 році призначений начальником новоствореного Управління штурмових підрозділів Збройних сил України.

Відомий як ініціатор розбудови штурмових військ — нового роду сил, що спеціалізуються на прориві оборони противника та веденні ближніх боїв.

Нагороджений орденом "Золота Зірка" за особисту мужність і героїзм у боях проти російських окупантів.

Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

13:09Україна
Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

13:05Фронт
Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

12:30Україна
