"Лікар мені заборонив": Сумська озвучила діагноз, який змінив її життя

Лікарів стурбував стан актриси.

Ользі Сумській поставили діагноз / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

Який діагноз поставили Ользі Сумській

Як він вплинув на життя актриси

Лікарі поставили відомій українській актрисі Ользі Сумській діагноз, який значно вплинув на її життя. У проєкті Людмили Шупенюк зірка розповіла, як у неї знайшли проблеми зі здоров'ям.

Багато років акторка тримала себе у формі завдяки регулярним пробіжкам, які не лише були корисними для фігури, а й приносили їй задоволення. Однак під час обстеження лікарі виявили в Ольги протрузії, що серйозно їх занепокоїло.

Ольга Сумська - як тримає себе у формі / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Я бігала, обожнюю біг. Але протрузії виникли. Я зробила рентген і лікар мені заборонив біг, але я його люблю", - зізналася Сумська.

Актриса також розповіла, що вже знайшла альтернативу улюбленому спорту. Вона займається вдома на тренажері "степпер" і ходить у спортзал.

"Крім того, що я ходжу іноді в спортзал, я купила собі степпер", - поділилася Ольга.

Ольга Сумська займається на степпері / фото: instagram.com, Ольга Сумська

Сумська розкрила, що її мотивує займатися спортом чоловік Віталій Борисюк. Він першим помічає зміни у фігурі зірки та не дає їй лінуватися.

"Мене і чоловік підштовхує і надихає, не дає вечеряти. Ось сам не вечеряє і каже мені: "Я тобі не дозволяю, не підходь до холодильника". Він мене пам'ятає ще зовсім худою, а ці 10 кілограмів десь узялися і гармонійно розподілилися. Але він усе помічає чоловічим гострим оком. Зморшок не бачить, а кілограми бачить", - поскаржилася актриса.

Ольга Сумська / інфографіка: Главред

Про персону: Ольга Сумська Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

