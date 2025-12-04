"Лікар мені заборонив": Сумська озвучила діагноз, який змінив її життя

Ви дізнаєтеся:
Лікарі поставили відомій українській актрисі Ользі Сумській діагноз, який значно вплинув на її життя. У проєкті Людмили Шупенюк зірка розповіла, як у неї знайшли проблеми зі здоров'ям.
Багато років акторка тримала себе у формі завдяки регулярним пробіжкам, які не лише були корисними для фігури, а й приносили їй задоволення. Однак під час обстеження лікарі виявили в Ольги протрузії, що серйозно їх занепокоїло.
"Я бігала, обожнюю біг. Але протрузії виникли. Я зробила рентген і лікар мені заборонив біг, але я його люблю", - зізналася Сумська.
Актриса також розповіла, що вже знайшла альтернативу улюбленому спорту. Вона займається вдома на тренажері "степпер" і ходить у спортзал.
"Крім того, що я ходжу іноді в спортзал, я купила собі степпер", - поділилася Ольга.
Сумська розкрила, що її мотивує займатися спортом чоловік Віталій Борисюк. Він першим помічає зміни у фігурі зірки та не дає їй лінуватися.
"Мене і чоловік підштовхує і надихає, не дає вечеряти. Ось сам не вечеряє і каже мені: "Я тобі не дозволяю, не підходь до холодильника". Він мене пам'ятає ще зовсім худою, а ці 10 кілограмів десь узялися і гармонійно розподілилися. Але він усе помічає чоловічим гострим оком. Зморшок не бачить, а кілограми бачить", - поскаржилася актриса.
Про персону: Ольга Сумська
Ольга Сумська - українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреатка Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
