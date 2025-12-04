"Нульова фаза" підготовки до війни: хто стане новою жертвою агресії РФ

Кремль повторює ту саму риторику, що й перед вторгненням в Україну.

Риторика Кремля вказує на підготовку до агресії проти НАТО / Колаж: Главред, фото, скріншот, УНІАН, ua.depositphotos.com

Росія готує інформаційну основу для майбутньої агресії

Метою може стати Молдова та країни Балтії

Кремлівські наративи копіюють сценарій 2022 року

Кремль знову озвучує наративи, які лунали від російських чиновників перед вторгненням в Україну. Цього разу вони спрямовані вже в бік інших країн. Аналітики Інституту вивчення війни вважають це "нульовою фазою" підготовки до нової війни.

"Високопоставлені чиновники Кремля продовжують встановлювати умови, щоб виправдати потенційну майбутню агресію Росії проти Молдови та країн Балтії", - йдеться у звіті ISW за 3 грудня.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив владу країн Балтії та Молдови в ухваленні "расистських" законів і "дискримінації" російського населення.

"Заява Лаврова, зокрема, відображає наративи, які Кремль використовував для виправдання свого вторгнення в Україну. Російські чиновники вже давно застосовують інформаційну стратегію Кремля, використану проти України, для погроз Молдові, а також членам Організації Північноатлантичного договору (НАТО) - Естонії, Латвії, Литві та Фінляндії", - зазначили аналітики.

За оцінкою інституту, Кремль уже вступив у "нульову фазу". Наразі мета росіян - створити інформаційні та психологічні умови, щоб підготуватися до можливого конфлікту з НАТО в майбутньому.

Чи існує загроза нового наступу РФ в Україні: думка експерта

Для атаки на Київську, Житомирську, Рівненську та Волинську області Росії потрібно завести свої війська на територію Білорусі. А тут уже виникають проблеми із самопроголошеним президентом країни Олександром Лукашенком. Про це заявив колишній спікер Генерального штабу ЗСУ, полковник запасу, військовий експерт Владислав Селезньов.

"Тамтешній самопроголошений президент Лукашенко, думаю, має щеплення від таких дій, тому що навряд чи його влаштовує повторення ситуації лютого-березня 2022 року, коли він фактично опинився в одному ряду з Путіним як військовий злочинець і співучасник агресії. Думаю, він робитиме все можливе, щоб не допустити використання території Білорусі для наступу на Україну", - сказав Селезньов в інтерв'ю Главреду.

Російська агресія - останні новини

Як писав Главред, ще навесні 2025 року міністри оборони країн Балтії попередили, що припинення вогню в Україні різко підвищить загрозу безпеці для регіону, адже Кремль продовжить реалізацію планів з переозброєння і перекидання військ на північно-східний фланг НАТО.

Естонія, Латвія і Литва занепокоєні тим, що Москва не зупиниться на Україні, і наголошують, що Кремль уже намітив плани зі збільшення військового виробництва і розміщення додаткових військ уздовж їхніх кордонів.

Глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль попередив, що Росія може напасти на НАТО найближчими роками. Кремль може здійснити обмежену військову операцію проти Альянсу, про широкомасштабний напад не йдеться.

Глава оборонного відомства Німеччини Карстен Бреєр наказав повністю переозброїти німецьку армію до 2029 року. Згідно з оцінками Бреєра та інших чиновників, до цього часу Росія може відновити свої сили достатньою мірою, щоб атакувати територію НАТО.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

