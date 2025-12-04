Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Кіркоров уперше публічно заговорив про Пугачову

Олена Кюпелі
4 грудня 2025, 12:35оновлено 4 грудня, 13:06
71
Путініст Кіркоров публічно заговорив про свою колишню дружину Аллу Пугачову.
Алла Пугачова, Філіп Кіркоров
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров жили в недовгому шлюбі/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, www.youtube.com; instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

  • Що сказав Кіркоров
  • З якого приводу він висловився про Пугачову

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, не побоявся публічно заговорити про співачку нон-грата в Росії Аллу Пугачову.

Про це пишуть російські пропагандисти. Виявилося, що напередодні 3 грудня в Москві відбулося вручення музичної премії.

відео дня
Пугачова про шлюб із Кіркоровим
Пугачова про шлюб із Кіркоровим / Фото КП

Кіркоров сам вручав нагороду переможцю категорії "Артист року". Він також вирішив виголосити урочисту промову, в якій згадав Аллу Пугачову, яка засудила напад Росії на Україну.

"Цього року рівно 40 років як мене, ще артиста-початківця, вперше показали по телевізору. Тоді ще не було ні стрімінгів, ні музичних платформ, ні рейтингів, була тільки одна співачка номер один - і ви розумієте, про кого я говорю. Це була Алла Пугачова", - заявив Кіркоров зі сцени.

Пугачова розповіла, чому пішла заміж
Пугачова розповіла, чому пішла заміж за Кіркорова / Фото РИА Новости

Кіркоров практично не говорить про свою колишню дружину, оскільки та виїхала з терористичної Росії.

Що Пугачова говорила про Кіркорова

Зазначимо, що у своєму недавньому інтерв'ю Пугачова зазначила, що допомогла Кіркорову в розвитку його музичної кар'єри виключно заради його хворої на рак матері Вікторії. Примадонна показала, що Кіркоров був посередньою знаменитістю, поки вона сама не взялася за розвиток його кар'єри.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв, що Філіп Кіркоров відмовився від важливого лікування.

Раніше також стало відомо про те, що дочка Кіркорова тримає своїми витівками в напрузі весь дім, і Кіркоров вже всерйоз розмірковує про те, щоб відправити її до спеціалізованого навчального закладу.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Філіп Кіркоров

Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Філіп Киркоров новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

13:09Україна
Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

13:05Фронт
Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

12:30Україна
Реклама

Популярне

Більше
Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

Українцям рекомендують у грудні тримати двері у спальню відкритими: що сталося

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

Переломний момент на порозі: життя трьох знаків зодіаку вже не буде колишнім

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

Долар різко подешевшав, євро злетів: свіжий курс валют на 4 грудня

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

"Мені дуже шкода": дочка Путіна зробила неочікувану заяву про війну в Україні

Останні новини

13:50

Принц Вільям порушив важливе королівське правило заради Кейт Міддлтон - деталі

13:41

Галкін, який світиться, зробив нове зізнання в коханні

13:36

Чи захопить Росія Покровськ до нового року: прогноз військового експерта

13:32

Бюджетно, але дуже смачно: рецепт шикарного салату з курки і яблук

13:16

Китайський гороскоп на завтра 5 грудня: Тиграм - обман, Свиням - випробування

Після Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – СнєгирьовПісля Покровська Путін кине війська на три міста, і втримати їх Україні буде складно – Снєгирьов
13:09

Росія готує новий план щодо України - в РНБО попередили про серйозну загрозу

13:05

Сирський ухвалив важливе рішення через ситуацію в Покровську: про що йдеться

12:45

"Ситуація надзвичайна": Шаман злякався ЗСУ в Бєлгороді

12:40

Божественна намазка на хліб з простих інгредієнтів: готується 2 хвилини

Реклама
12:35

Кіркоров уперше публічно заговорив про Пугачову

12:35

Росія депортує українських дітей до КНДР у військові табори - правозахисниця

12:30

Смертельно поранив ножем і втік: у Львові чоловік вбив військовослужбовця ТЦК

12:30

Погода на завтра 5 грудня - прогноз для кожної області та Києва (оновлюється)

12:10

ТЕЦ повністю зупинена: обласний центр України залишився без тепла через удари РФ

12:07

"Нульова фаза" підготовки до війни: хто стане новою жертвою агресії РФ

12:00

Не витримали тиску РФ і відступили: в ЗСУ розповіли про ситуацію біля Гуляйполя

11:44

Путін анонсував "санітарну зону" на півночі України - чи має РФ сили для наступу

11:40

Ціни на мобільний звʼязок від "Київстар" зростуть: скільки доведеться платити

11:30

"Ледь не задихнулися": російські зірки застрягли в пастці на музичній преміїВідео

11:16

Можна не купувати: яку зелень потрібно посадити на підвіконні просто заразВідео

Реклама
11:07

Ціна перевалила за 50 гривень: в Україні невпинно дорожчає базовий продукт

11:02

Влупить 18-градусний мороз: синоптики сказали, якою буде зима 2025-2026 в Україні

10:58

Макрон у Пекіні запропонував рішення щодо війни в Україні - що відповів Сі Цзіньпін

10:53

Ключ - для переїзду, серце - для кохання: що повісити на ялинку, щоб бажання збулисяВідео

10:30

Тарас Тополя зробив рішучу дію в розлученні з дружиною - деталі

10:14

Ексречник Генштабу ЗСУ сказав, коли Путін припинить війну

10:08

Не все так барвисто, як кажуть в США: в Україні оцінили успіх мирних переговорів

10:07

Доставка авто із США в Україну – повна безпека та відсутність ризиків новини компанії

09:29

8 речей, які жінки повинні мати вдома згідно з астрологією

09:22

Путін відкинув частину мирного плану та сказав, які території України хоче захопити

09:11

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 грудня (оновлюється)

09:08

"Робитиме все": експерт оцінив, чи існує загроза нового наступу РФ

08:32

Удар РФ по Одесі: постраждали люди, зруйновано будинки та адмінбудівлюФото

08:20

Карта Deep State онлайн за 4 грудня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:14

В небі вогняні спалахи, а будинки аж здригалися: дрони масовано атакували РФ

08:10

Покровськ, Вовчанськ, Куп'янськ: що відбувається на фронтіПогляд

07:55

Буде "комбінація поступок": що кажуть у Сенаті США про переговори Путіна і Віткоффа

07:01

Після переговорів із Путіним: Віткофф і Кушнер проведуть зустріч з Україною у Флориді

06:16

Від спокою до "трилера": чого чекати Терезам у 2026-му - розклад Таро на рік

06:10

Як Путін і його камарилья загнали ситуацію в глухий кутПогляд

Реклама
05:30

Ці знаки зодіаку будуть на сьомому небі від щастя: на них чекає неймовірних успіх

05:04

Одиниці знають правильний спосіб: як користуватися овочерізкою для Олів'є

04:41

Під кришкою чи без: кухарі визначили єдиний правильний спосіб приготування супу

03:30

Багатство на порозі: для яких знаків зодіаку настане час процвітання

02:33

Дівчина з Луцька підкорила серце монарха: як українка стала принцесою ТаїландуВідео

02:00

Три нововведення для освіти від Кабміну: кому варто очікувати підтримки

01:56

Як приготувати ідеальні яйця пашот без сковорідки: метод професійного кухаря

01:30

90-річна зірка "бондіани" осліпла: "Більше нікого не впізнаю"

01:11

Відомий співак показав невпізнанного Вакарчука

00:52

Зустріч у Москві та "бажання" Путіна: Трамп вперше прокоментував переговори

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Новини шоу бізнесу
Алла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт Міддлтон
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти