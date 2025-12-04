Кіркоров уперше публічно заговорив про Пугачову

Путініст Кіркоров публічно заговорив про свою колишню дружину Аллу Пугачову.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров жили в недовгому шлюбі/ колаж: Главред, фото: скрін з відео, www.youtube.com; instagram.com, Філіп Кіркоров

Коротко:

Що сказав Кіркоров

З якого приводу він висловився про Пугачову

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, не побоявся публічно заговорити про співачку нон-грата в Росії Аллу Пугачову.

Про це пишуть російські пропагандисти. Виявилося, що напередодні 3 грудня в Москві відбулося вручення музичної премії.

Пугачова про шлюб із Кіркоровим / Фото КП

Кіркоров сам вручав нагороду переможцю категорії "Артист року". Він також вирішив виголосити урочисту промову, в якій згадав Аллу Пугачову, яка засудила напад Росії на Україну.

"Цього року рівно 40 років як мене, ще артиста-початківця, вперше показали по телевізору. Тоді ще не було ні стрімінгів, ні музичних платформ, ні рейтингів, була тільки одна співачка номер один - і ви розумієте, про кого я говорю. Це була Алла Пугачова", - заявив Кіркоров зі сцени.

Пугачова розповіла, чому пішла заміж за Кіркорова / Фото РИА Новости

Кіркоров практично не говорить про свою колишню дружину, оскільки та виїхала з терористичної Росії.

Що Пугачова говорила про Кіркорова

Зазначимо, що у своєму недавньому інтерв'ю Пугачова зазначила, що допомогла Кіркорову в розвитку його музичної кар'єри виключно заради його хворої на рак матері Вікторії. Примадонна показала, що Кіркоров був посередньою знаменитістю, поки вона сама не взялася за розвиток його кар'єри.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

