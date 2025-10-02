Гучна та неспокійна ніч: дрони навідались до кількох міст Росії

Андрющенко сказав, що в РФ фіксувався проліт численних дронів.

Дрони атакували Росію / колаж: Главред, фото: t.me/andriyshTime, скріншот з відео

Коротко:

Цієї ночі росіяни скаржились на атаку дронів

Вибухи чули у Саратові та районах Волгоградської області

У ніч на 2 жовтня дрони атакували Росію. Вибухи лунали у Саратові та кількох районах Волгоградської області. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

За його інформацією, з 03:00 до 04:00 ночі 2 жовтня у Саратові пролунала серія вибухів над центральними районами. В аеропорту Саратова було введено план "Килим", який до ранку не скасували.

Місцеві мешканці також жалілися на гучні звуки в небі, пов'язані з атакою безпілотників.

Крім того, проліт численних дронів зафіксували над територією області.

Ймовірний рух дронів / фото: t.me/andriyshTime

Дрони у Волгоградській області

Андрющенко додав, що вибухи лунали також у Волгоградській області. Так, у Борисоглібську та Єлані місцеві мешканці чули детонації й бачили роботу ППО.

"Робота ППО також фіксувалась у Ліскінському, Острозькому, Бутурліновьскому районах. Офіційний Волгоград "все збив", але це не новина", - зауважив керівник Центру вивчення окупації.

Удари ЗСУ по Росії

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що ЗСУ потрібно "вибити" до половини нафтопереробних потужностей РФ.

Він зауважив, що це дуже вплине і на постачання, і на економіку, і на здатність Росії воювати.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Вибухи в Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 29 вересня в Брянській області РФ прогриміли вибухи - регіон зазнав атаки безпілотних літальних апаратів. Інцидент стався в місті Карачев, де, за попередньою інформацією, було атаковано об'єкт промислової інфраструктури. У результаті спалахнула пожежа.

У ніч з 19 на 20 вересня безпілотники-камікадзе здійснили атаку на нафтопереробний завод у Саратові, який знаходиться більш ніж за 450 км від українського кордону.

У ніч на 18 вересня в Росії також гриміли вибухи. Було зафіксовано "приліт" у Гуково в Красносулинському районі. Після вибухів зникло світло.

Про персону: Петро Андрющенко Петро Андрющенко - радник мера Маріуполя Вадима Бойченка. Після повномасштабного вторгнення РФ в Україні у лютому 2022 року став фактичним "голосом" Маріуполя. На своєму Telegram-каналі "Андрющенко Time" розповідає правду про жахіття окупації, депортацію людей російськими окупантами та про "фільтраційні" табори на Донбасі.

