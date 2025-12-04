В США змінили мирний план щодо війни в Україні - в NYT розкрили ключові деталі

Суттєвого прориву у переговорах щодо мирного плану Трампа поки не досягнуто через жорсткі вимоги Кремля, зазначають в New York Times.

В США змінили мирний план щодо війни в Україні та поділили його на 4 блоки / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Про що йдеться у матеріалі NYT:

Трамп постає перед важким вибором

За останні тижні відбулось більше переговорів, ніж за останні 3 роки

Мирний план Трампа розділили на 4 окремі пакети питань

"Мирний план Трампа" був розділений на окремі блоки, які будуть обговорюватися одночасно. Серед них — питання суверенітету України, обмеження чисельності ЗСУ та далекобійності її ракет, економічна співпраця та європейська безпека. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

У матеріалі NYT йдеться про те, що два тижні тому Трамп встановив Україні термін до Дня подяки для погодження мирної угоди з Росією, запропонувавши умови, що частково збігалися з позицією Кремля. Нині, здається, йому доведеться чекати — можливо кілька тижнів, а можливо до четвертої річниці вторгнення Росії наприкінці лютого.

Очікується, що українська делегація зустрінеться 4 грудня з переговірниками Трампа, сподіваючись на певний прогрес. Водночас Путін знову підтвердив, що не відступає від жорстких вимог, не надавши посланцям Трампа жодного прориву після п’ятигодинної зустрічі у Москві у вівторок.

"Це ставить Трампа перед складним, але звичним вибором. Чи буде він тиснути на Україну, щоб вона пішла на ще більші поступки — як він намагався зробити два тижні тому — навіть якщо це загрожуватиме суверенітету країни? Чи врешті-решт він відмовиться від переговорів, як він іноді натякав, навіть якщо це означатиме визнання провалу в спробах закінчити війну, яку він обіцяв вирішити за 24 години? Або він змінить курс і відновить широку військову допомогу США Україні, після того, як заявив, що фінансове навантаження з озброєння країни має нести Європа, а не Сполучені Штати?", - йдеться у матеріалі.

Американські чиновники повідомляють, що за останні кілька тижнів у межах підготовки пропозицій для Путіна та президента України Володимира Зеленського відбулося більше переговорів, ніж за попередні три роки. Наразі переговори тривають, і США запросили українських представників відвідати їх найближчим часом для продовження мирних консультацій, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Представник Білого дому уточнив, що Віткофф і Кушнер зустрінуться з українською делегацією у четвер у Маямі.

Зазначається, що Україна демонструє готовність продовжувати переговори, хоча багато українців сумніваються, що Путін зацікавлений у мирному врегулюванні конфлікту. Водночас Путін дотримується стратегії продовження переговорів без суттєвих поступок, вимагаючи не лише передачі контролю над територіями, які залишаються під владою Києва, а й юридичного визнання США завоювань Росії.

П’ятигодинна зустріч у вівторок стала шостою та найдовшою між Віткоффом і Путіним у Росії цього року. До переговорів уперше приєднався Кушнер, який раніше відіграв ключову роль у врегулюванні конфлікту в Газі та укладенні Авраамських угод між Ізраїлем і кількома арабськими державами під час першого терміну Трампа. Однак, за словами чиновників, знайомих з питанням, переговори щодо війни відрізняються від угоди про Газу і відображають зовсім інший характер конфлікту.

"Зараз паралельно обговорюються чотири окремі пакети. Один стосується питань, пов'язаних із суверенітетом України, таких як обмеження майбутнього розміру її армії в мирний час та дальності її ракет. Інші стосуються території, економічного співробітництва та ширших питань європейської безпеки", - вказують джерела, знайомі з ходом переговорів.

Зеленський повідомив, що його команда у середу проінформує європейських представників у Брюсселі про перебіг переговорів та обговорить європейський аспект необхідної безпекової архітектури. Він наголосив, що крім питань території, Україна прагне, щоб будь-яка мирна угода включала гарантії підтримки Заходу для запобігання новій російській агресії в майбутньому. "Але навіть коли переговори, здавалося, мали продовжитися, в Європі та Вашингтоні панував скептицизм щодо шансів на їх успішне завершення", - вказують автори матеріалу.

Про що йдеться у "мирному плані" Трампа - думка експерта

Як писав Главред, політтехнолог Тарас Загородній вважає, що мирний план Дональда Трампа навряд чи дасть результат через позицію Кремля, який не хоче поступатись. На його думку, Володимир Путін керується тими ж принципами, що озвучував у два ключові моменти — 17 червня 2023 року та 14 червня 2024 року.

У першому виступі йшлося про так звані "стамбульські угоди", де Росія вимагала скорочення української армії, контроль над важким озброєнням та інші нереальні для України умови. У другому виступі Путін обговорював "умови припинення вогню", наполягаючи на виході України з чотирьох окупованих областей та відмові від членства в НАТО.

Загородній підкреслює, що Кремль не відступатиме від цих вимог, оскільки Путін не може дозволити собі виглядати слабким.

Американський план закінчення війни (початкова версія) / Інфографіка: Главред

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Стів Віткофф і Джаред Кушнер проведуть зустріч із секретарем РНБО Рустемом Умєровим після переговорів із Путіним у Кремлі. Зустріч запланована на 4 грудня в Маямі, штат Флорида.

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував зустріч своєї делегації з Володимиром Путіним у Москві, зазначивши, що вона пройшла успішно.

Водночас активні переговори США з Росією щодо війни в Україні поки не принесли прориву. Перед зустріччю 2 грудня Путін заявив, що готовий продовжувати війну проти європейських союзників України.

Інші новини:

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

